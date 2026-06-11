В Солнечной системе обнаружены следы «потерянного мира» размером с Марс

Ученые Университета Колорадо в Боулдере установили, что метеорит NWA 12774, классифицированный как ангрит, является фрагментом давно уничтоженной планеты — ангритового родительского тела (АРТ), чей радиус мог достигать 3 300 км. Этот размер сопоставим с Марсом. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Ангриты - один из самых необычных классов метеоритов: их химический состав настолько отличается от других каменных метеоритов, что вопрос о происхождении их родительского тела давно интригует планетологов. Предыдущие исследования оценивали размер АРТ весьма скромно, примерно с крупный астероид. Новые данные радикально меняют эту оценку.

Ведущий автор Аарон Белл и его коллеги провели детальный петрологический и изотопный анализ NWA 12774. Они исследовали состав минералов, текстуры породы и следы тепловой и магматической истории образца. Полученные данные свидетельствуют о том, что порода формировалась в условиях, характерных для крупного дифференцированного тела: с металлическим ядром, мантией и активным вулканизмом на поверхности.

По результатам термодинамического моделирования, АРТ имело радиус в диапазоне от 1 000 до 3 300 км. Столь значительный масштаб объясняет специфическую геохимию ангритов — редкого класса метеоритов, отличающихся чрезвычайно низким содержанием натрия и высоким содержанием кальция и алюминия по сравнению с другими ахондритами.

Судьба планеты остается предметом дискуссий, однако наиболее вероятным сценарием считается ее разрушение в результате катастрофических столкновений в период формирования Солнечной системы около 4,5 млрд лет назад. Обломки разлетелись по поясу астероидов и впоследствии часть из них упала на Землю в виде метеоритов. Несколько десятков ангритов, обнаруженных на нашей планете, могут быть фрагментами этого утраченного мира.

Исследование также имеет значение для понимания так называемой проблемы недостающей массы: по расчетам, в ранней Солнечной системе существовало значительно больше планетезималей, чем дошло до нас в виде астероидов и метеоритов. Разрушение планет-гигантов, подобных АРТ, как раз и могло стать источником части этой «исчезнувшей» материи.

Ранее в Солнечной системе обнаружили следы гигантской планеты.