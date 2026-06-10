Российские ученые создали куриные яйца, которые не вызывают аллергию

В СПбГУВМ научились менять геном птиц так, чтобы их яйца не вызывали аллергию

Аллергия на куриный белок есть примерно у двух процентов детей. Главный виновник — белок овомукоид, который не разрушается ни при варке, ни при жарке. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) предложили редактировать геном птиц, чтобы решить эту проблему. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Ученые использовали генетический редактор CRISPR/Cas9 — это молекулярный инструмент, который находит нужный участок ДНК и делает в нем точечный разрез. Ген перестает работать, белок не синтезируется. Чтобы изменение закрепилось у потомства, его нужно внести не в обычную клетку, а в примордиальные половые клетки — предшественники яйцеклеток и сперматозоидов. Их извлекают из эмбриона на ранней стадии, редактируют в лаборатории и возвращают обратно. Только тогда все следующие поколения птицы наследуют изменение.

Таким образом можно выключить у кур ген, отвечающий за производство овомукоида. Куры с таким изменением несутся в обычном режиме, но их яйца не содержат аллергенного белка. Консистенция белка становится чуть жиже — на пищевых свойствах это почти не сказывается.

«Редактирование генома открывает возможности, которых у классической селекции никогда не было. Мы можем точечно менять один конкретный ген, не затрагивая остальное. В случае с овомукоидом это означает, что яйцо остается яйцом — с теми же питательными свойствами, — но без белка, который провоцирует аллергическую реакцию», — рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии СПбГУВМ Александр Сухинин.

Клинических испытаний гипоаллергенных яиц на людях пока не проводилось. Основное препятствие сейчас не научное, а регуляторное: в большинстве стран генетически измененные животные в пищевой цепочке требуют отдельного государственного одобрения.

Ранее ученые изучали влияние генов на развитие болезней, например, ген EXO1, связанный с восстановлением ДНК и раком.