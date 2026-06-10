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Наука

Ученые нашли у большинства людей странность, которой нет объяснения

NatCom: во время прогулки большинство людей идут против часовой стрелки
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Ученые обнаружили, что при отсутствии заданного маршрута люди в разных странах — от Испании до Японии — систематически склонны двигаться по кругу против часовой стрелки. Эффект наблюдается как в одиночных прогулках, так и в небольших группах. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications (NatCom).

По данным ученых из Университета Наварры и Токийского университета, эта закономерность впервые была замечена случайно во время наблюдений за поведением людей в период пандемии. Анализ видеозаписей показал, что в закрытых пространствах потоки людей чаще формируют движение именно в этом направлении.

Дальнейшие эксперименты подтвердили эффект: участников просили свободно перемещаться в помещениях и открытых пространствах, и большинство вновь выбирало поворот налево. При этом тенденция сохранялась независимо от пола, праворукости и доминирования ведущей ноги или глаза. Единственным заметным исключением стали дети, у которых смещение оказалось более выраженным.

Ученые также провели дополнительные тесты в виртуальной реальности, однако ни один из факторов — от культурных привычек до возможных биомеханических асимметрий — не смог полностью объяснить наблюдаемое поведение.

«У каждого человека есть небольшое индивидуальное смещение в сторону поворота, и в толпе эти микросклонности складываются в общий поток», — пояснил один из авторов работы.

Исследователи отмечают, что аналогичные поведенческие предпочтения встречаются и у животных: например, у муравьев при исследовании новых пространств также фиксируется склонность к поворотам в одну сторону.

Несмотря на многочисленные гипотезы — от особенностей работы мозга до влияния культурных норм и даже эффекта Кориолиса — точный механизм явления остается неизвестным.

По словам ученых, понимание этой «пространственной предвзятости» может помочь в моделировании движения толпы и проектировании общественных пространств — от станций метро до музеев и стадионов.

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