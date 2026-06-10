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Фармацевт предупредил об опасности слишком быстрого засыпания

Metro: быстрое засыпание может говорить о синдроме беспокойных ног
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Способность засыпать сразу после того, как голова касается подушки, может быть не признаком хорошего сна, а сигналом проблем со здоровьем, таких как апноэ, синдром беспокойных ног и хроническая усталость. Об этом предупредил фармацевт Омар Эль-Гохари в беседе с изданием Metro.

По словам специалиста, здоровому взрослому человеку обычно требуется от 10 до 20 минут, чтобы уснуть. Если же человек засыпает практически мгновенно и это происходит регулярно, причиной может быть хронический дефицит сна или скрытые нарушения сна.

Эль-Гохари отметил, что слишком быстрое засыпание может указывать на такие состояния, как обструктивное апноэ сна, синдром беспокойных ног и нарколепсия — редкое неврологическое расстройство, при котором мозг плохо регулирует циклы сна и бодрствования.

Люди с нарколепсией могут внезапно испытывать непреодолимую сонливость и быстро проваливаться в сон даже после, казалось бы, нормального ночного отдыха. Несмотря на то что человек быстро проваливается в сон, качество ночного отдыха при этих нарушениях часто остается низким, что приводит к выраженной дневной сонливости.

Сам синдром беспокойных ног обычно мешает заснуть, однако накопленная сонливость может приводить к тому, что человек «проваливается в сон» очень быстро.

Специалист добавил, что причиной постоянной усталости могут быть и более распространенные факторы: переработки, стресс, использование гаджетов перед сном и нерегулярный режим дня. В результате организм накапливает недосып и начинает засыпать практически мгновенно.

Фармацевт посоветовал обратить внимание на дополнительные симптомы. Поводом для консультации с врачом могут стать постоянная усталость, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность, головные боли и повышенная потребность в кофеине. По его словам, такие признаки нередко говорят о том, что организм не получает полноценного восстановления во время сна.

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