Врач назвал факторы риска инфаркта, которые часто игнорируют

Высокое давление, повышенный холестерин, избыток сахара в крови и нарушения пульса могут долгое время протекать незаметно, но при этом существенно повышать риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом изданию The Times of India рассказал врач общей практики больницы KIMS Энси Гнанадев.

По словам специалиста, одной из самых опасных скрытых угроз остается артериальная гипертония.

«Многие люди годами не подозревают о повышенном давлении, поскольку оно часто не вызывает выраженных симптомов. Однако без лечения гипертония постепенно повреждает сосуды, увеличивает нагрузку на сердце и повышает вероятность инфаркта, инсульта и почечной недостаточности», — предупреждает врач.

Еще одним фактором риска врач назвал высокий уровень холестерина. Это состояние также нередко развивается бессимптомно, но способствует образованию атеросклеротических бляшек, которые сужают сосуды и ухудшают кровоснабжение сердца.

Кроме того, Гнанадев предупредил об опасности повышенного уровня сахара в крови. По его словам, избыток глюкозы со временем повреждает сосуды и нервные окончания, что увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Специалист также рекомендовал следить за частотой пульса. В норме у большинства взрослых она составляет от 60 до 100 ударов в минуту в состоянии покоя. Слишком редкий или слишком частый пульс может указывать на нарушения работы сердечно-сосудистой системы и требует консультации врача.

По словам Гнанадева, регулярный контроль этих показателей позволяет выявить проблемы на ранней стадии и снизить риск серьезных осложнений, включая инфаркт.

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