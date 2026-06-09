В Китае впервые пересадили печень и почки свиньи человеку

SCMP: врачи в Китае пересадили почки и печень свиньи человеку с мертвым мозгом

В Китае впервые трансплантировали человеку печень и почки свиньи. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

По информации издания, пациентом стал 53-летний мужчина, у которого диагностировали смерть мозга. После операции органы в его теле функционировали на протяжении пяти дней. Исследование прекратили в связи с желанием семьи пациента.

Операцию возглавляла команда ученых-исследователей из второго филиала Медицинского университета Гуанси. По их словам, благодаря операции удалось выявить ранние иммунные и метаболические особенности, которые в будущем могут помочь в клинической практике.

До этого врачи испанской клиники Vall d'Hebron провели первую в мире частичную трансплантацию лица от донора после эвтаназии. В операции приняли участие около ста специалистов в разных областях – от пластических хирургов и анестезиологов до иммунологов и психиатров. В медицине пересадку лица считают одной из наиболее сложных, ведь она требует до 24 часов непрерывной работы, включает микрохирургические вмешательства на сосудах и нервах.

Ранее в России придумали, как выявлять скрытую асимметрию мозга, которая может указывать на рак.