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Наука

В Китае впервые пересадили печень и почки свиньи человеку

SCMP: врачи в Китае пересадили почки и печень свиньи человеку с мертвым мозгом
Николай Хижняк/РИА «Новости»

В Китае впервые трансплантировали человеку печень и почки свиньи. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

По информации издания, пациентом стал 53-летний мужчина, у которого диагностировали смерть мозга. После операции органы в его теле функционировали на протяжении пяти дней. Исследование прекратили в связи с желанием семьи пациента.

Операцию возглавляла команда ученых-исследователей из второго филиала Медицинского университета Гуанси. По их словам, благодаря операции удалось выявить ранние иммунные и метаболические особенности, которые в будущем могут помочь в клинической практике.

До этого врачи испанской клиники Vall d'Hebron провели первую в мире частичную трансплантацию лица от донора после эвтаназии. В операции приняли участие около ста специалистов в разных областях – от пластических хирургов и анестезиологов до иммунологов и психиатров. В медицине пересадку лица считают одной из наиболее сложных, ведь она требует до 24 часов непрерывной работы, включает микрохирургические вмешательства на сосудах и нервах.

Ранее в России придумали, как выявлять скрытую асимметрию мозга, которая может указывать на рак.

 
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