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Наука

Ученых удивила истинная природа древнеримских шлемов, поднятых со дна моря

Antiquity: 43 шлема XIV–XV веков раскрыли торговую сеть оружием в Средиземноморье
Everyone thought these helmets were Roman until scientists uncovered the truth

Ученые Университета Аликанте переписали историю одной из самых загадочных подводных находок: коллекция из 43 металлических шлемов, поднятая со дна в 1990 году и считавшаяся римской, в действительности датируется концом XIV — началом XV века. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Шлемы были обнаружены местными рыбаками случайно — сети подцепили два спрессованных коррозией металлических блока близ Беникарло на восточном побережье Испании. Это крупнейший известный клад средневековых шлемов в Западном Средиземноморье. Применение нового аналитического метода в сочетании с радиоуглеродным датированием фрагментов ткани внутри шлемов позволило окончательно установить их возраст и опровергнуть прежнюю атрибуцию.

Ни один из 43 шлемов не соответствует ни одной ранее описанной категории средневекового вооружения — исследователи считают их образцами переходного периода, ещё не зафиксированного в письменных источниках. Груз, по всей видимости, перевозился по торговому маршруту между Валенсийским побережьем и Генуей в период расцвета морской торговли оружием.

Химический анализ металла показал: железо для шлемов добывалось в нескольких географически разных регионах — это свидетельствует о разветвленной производственной кооперации между средневековыми оружейными мастерскими. Среди обнаруженных предметов не было ни балластных камней, ни личного снаряжения экипажа — только шлемы.

Авторы надеются, что изотопный анализ металла позволит установить конкретные рудники и восстановить цепочки поставок средневековой военной индустрии.

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