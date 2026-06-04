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Наука

В мумии «ледяного человека» Этци обнаружили жизнь

Microbiome: в теле ледяного человека Этци до сих пор содержатся живые микробы
M.Samadelli/urac/Southtyrolarchaeologymuseum

Ученые из Исследовательского центра Еврак в Италии обнаружили, что в организме знаменитой мумии ледяного человека Этци, погибшего более 5300 лет назад, до сих пор могут сохраняться живые микроорганизмы.
Некоторые древние дрожжи, извлеченные из тканей мумии, удалось вырастить в лаборатории. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

Этци был найден в 1991 году в Эцтальских Альпах на границе Австрии и Италии. Благодаря многовековому пребыванию во льду тело сохранилось в исключительном состоянии: у мумии уцелели кожа, внутренние органы, мышцы и содержимое желудка. Это сделало Этци одним из самых ценных объектов для изучения жизни людей медного века.

В новом исследовании специалисты изучили микробное сообщество, сохранившееся на коже и в тканях мумии. Для анализа использовались образцы кожи, фрагменты тканей и талая вода, собранные с останков. Оказалось, что часть бактерий и грибов напоминает микрофлору, обнаруженную в других древних человеческих останках, но практически отсутствует у современных жителей индустриальных стран.

Особый интерес вызвали холодолюбивые дрожжи родов Glaciozyma, Mrakia, Phenoliferia и Goffeauzyma. Исследователям удалось получить живые колонии некоторых из этих микроорганизмов. Кроме того, анализ ДНК показал признаки недавнего клеточного деления: генетический материал дрожжей оказался менее поврежденным, чем обычно бывает у столь древних образцов.

Наиболее примечательным оказался грибок рода Glaciozyma. Сравнение образцов, собранных в 2010 и 2019 годах, показало резкое увеличение его численности. По мнению ученых, это может свидетельствовать о том, что микроорганизмы продолжали медленно размножаться даже при температуре около минус шести градусов Цельсия и почти стопроцентной влажности, в которых хранится мумия.

Авторы считают, что подобные живые микробные сообщества могут существовать и в других древних останках, сохранившихся в ледниках и вечной мерзлоте. Исследование показывает, что некоторые микроорганизмы способны переживать тысячелетия и оставаться биологически активными даже после смерти своего хозяина.

Ранее ученых удивили следы древней жизни в крови человека.

 
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