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Наука

В Атлантическом океане обнаружили загадочную аномалию

GRL: в водах Атлантики обнаружено «холодное пятно»
Lukas Gojda/Shutterstock/FOTODOM

Повторный анализ вековых метеорологических данных помог ученым установить: аномально холодный участок к югу от Гренландии — «холодное пятно» Атлантики — обусловлен прежде всего ослаблением Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), а не усиленной теплоотдачей с поверхности океана. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

АМОС работает как «конвейерная лента»: переносит теплые поверхностные воды из тропиков в Северную Атлантику и холодные глубинные — обратно на юг, формируя климат Европы и восточного побережья Северной Америки. Уточненное моделирование, объединившее прямые наблюдения с 1900 года и 25 климатических симуляций CMIP6, показало: к 2100 году АМОС может ослабнуть примерно на 51% — на 60% больше, чем предсказывали предыдущие модели.

Анализ 25 отдельных сценариев помещает наиболее ранний возможный момент коллапса АМОС уже на 2026 год, а медианную оценку — на 2063-й при сценарии высоких выбросов. Ослабление нарастает по мере таяния льдов Гренландии: пресная вода разбавляет солёные воды Северной Атлантики и нарушает плотностной градиент, движущий глубинную циркуляцию.

Коллапс АМОС грозит радикально изменить климат Европы — похолоданием на 5–10 °C за несколько десятилетий, сдвигом режима осадков, подъемом уровня моря и ослаблением тропических муссонов, от которых зависит продовольственная безопасность миллиардов людей. Авторы настаивают на обновлении международных климатических моделей и призывают включить АМОС в число ключевых климатических индикаторов наравне с глобальной температурой и концентрацией углекислого газа.

Ранее в недрах Земли зафиксировали аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.

 
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