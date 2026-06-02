Даже малое количество алкоголя повышает риск рака, подтвердили ученые

Даже одна порция алкоголя в день (14 гр этанола) может повышать риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) в ходе анализа данных 843 научных исследований. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Health.

Исследователи оценили связь между употреблением спиртных напитков и риском различных заболеваний. Анализ показал, что алкоголь ассоциирован с повышенной вероятностью развития всех десяти изученных видов рака, включая рак молочной железы, пищевода, печени, поджелудочной железы, толстой кишки и предстательной железы.

Особое внимание ученые обратили на то, что рост риска наблюдался даже при употреблении менее одной стандартной порции алкоголя в день (менее 148 мл вина). По мнению авторов, это ставит под сомнение распространенное представление о существовании «безопасных» доз спиртного с точки зрения профилактики онкологических заболеваний.

Помимо рака, употребление алкоголя также было связано с более высокой вероятностью цирроза печени, хронических заболеваний этого органа и панкреатита. Биологически это объясняется тем, что при расщеплении этанола образуется ацетальдегид — токсичное соединение, способное повреждать ДНК клеток и провоцировать развитие злокачественных опухолей. Кроме того, алкоголь усиливает окислительный стресс и хроническое воспаление, которые также считаются важными факторами канцерогенеза.

Для некоторых других заболеваний результаты оказались менее однозначными. В ряде исследований небольшие дозы алкоголя были связаны с незначительным снижением риска диабета второго типа и деменции. Однако при увеличении объема потребления этот потенциальный эффект исчезал, а риск различных заболеваний вновь возрастал.

Ранее нарколог ответил, за сколько может восстановиться печень, если перестать пить.

 
