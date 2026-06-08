Назван напиток, который может временно улучшить зрение

Кофеин помогает лучше видеть и быстрее реагировать на движущиеся объекты. Это называется динамической остротой зрения (Dynamic VisualAcuity, DVA) — способность четко различать детали, когда цель или ты сам движешься, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Клюева.

«Кофеин в дозе 4 мг/кг тела (примерно 250–300 мг для человека весом 70 кг — как 2–3 крепких чашечки кофе) значительно улучшает динамическую остроту зрения. После приема кофеина ускоряется время реакции на движущиеся цели (особенно при горизонтальном движении), повышает субъективное чувство бодрости и активности. Эффект проявляется примерно через 1 час после приема и наблюдается как при прямолинейном, так и при хаотичном движении объектов. Поэтому кофеин может быть полезен в спорте, вождении, пилотировании и других видах деятельности, где важно быстро и точно видеть движение», — объяснила врач.

По словам доктора, одна-две крепких чашечки кофе примерно через час делают зрение «острее» на движущиеся вещи. Эффект идет за счет общего бодрящего действия кофеина на мозг и глаза.

«Однако мы не должны забывать о побочных эффектах кофеина в дозе ~4 мг/кг. Среди них беспокойство, нервозность, тревожность (особенно у тех, кто редко пьет кофе), учащенное сердцебиение или ощущение сильного пульса, тремор, головные боли, бессонница, расстройство желудка, повышение давления и другие. Регулярное употребление в таких количествах обычно переносится хорошо, но при ежедневном приеме может развиться легкая зависимость (при отмене — головная боль, сонливость, раздражительность). Но если у вас есть хронические заболевания или вы чувствительны к кофеину — лучше начинать с меньшей дозы (2–3 мг/кг) и проконсультироваться с врачом», — заключила доктор.

Ранее врачи предупреждали о рисках сочетания кофе с грейпфрутом, усиливающего побочные эффекты кофеина.