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Наука

Найдена новая причина рецидива и агрессивного развития рака

GenMed: «плавающая» ДНК в опухолях сможет вызвать рецидив рака
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Кольцевые фрагменты ДНК вне хромосом (ecDNA), свободно «плавающие» внутри раковых клеток, могут играть ключевую роль в рецидиве и агрессивном росте опухолей. К такому выводу пришли исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine (GenMed).

Речь идет о поврежденных участках ДНК, которые отделяются от хромосом и начинают существовать отдельно. Эти структуры несут дополнительные копии онкогенов — генов, запускающих рост раковых клеток, — и могут усиливать устойчивость опухоли к лечению и повышать риск возврата болезни.

Анализ почти 300 образцов детских опухолей, охватывающих 31 тип рака, показал, что ecDNA встречается менее чем в трети случаев, однако именно эти образцы чаще содержат дополнительные копии ключевых онкогенов. Более того, в моделях опухолей, пересаженных мышам (PDX), генетический профиль ecDNA в более чем 80% случаев полностью совпадал с человеческими опухолями.

В некоторых экспериментах исследователи обнаружили, что клетки с ecDNA, даже если их было немного в исходной опухоли, активно «захватывали» рост в лабораторных моделях. Это указывает на их селективное преимущество и возможную роль в прогрессировании заболевания.

По мнению авторов работы, именно такие клетки могут становиться источником рецидива после лечения, поскольку они лучше адаптируются к терапии и быстрее восстанавливают опухолевую массу.

Ученые отмечают, что полученные результаты подтверждают значимость ecDNA как потенциальной мишени для новых противораковых препаратов. В дальнейшем они планируют изучить, как эти структуры изменяются под воздействием химио- и лучевой терапии, чтобы найти способы предотвратить возвращение опухолей.

Ранее метод лечения рака оказался эффективен против сосудистых бляшек.

 
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