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Наука

Метод лечения рака оказался эффективен против сосудистых бляшек

Science: иммунотерапия рака может разрушать бляшки внутри артерий
Shutterstock

Иммунотерапия, изначально разработанная для лечения рака, может быть использована для разрушения атеросклеротических бляшек в артериях. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В основе подхода — синтетические антитела, созданные для онкологических задач: они связываются с патологически измененными клетками и «помечают» их для уничтожения иммунной системой. В новой работе этот механизм был перенесен на атеросклероз, где такие клетки участвуют в формировании и нестабильности бляшек.

В опытах на мышах применение терапии приводило к уменьшению размеров бляшек и увеличению их стабильности, что потенциально снижает риск их разрыва — ключевого события, вызывающего инфаркты и инсульты.

Целевым маркером стал фибробласт-активирующий белок, выявленный при анализе более 150 тысяч клеток из коронарных артерий пациентов после трансплантации сердца. Он оказался характерен для измененных гладкомышечных клеток, локализованных в наиболее уязвимых участках атеросклеротических бляшек.

Авторы отмечают, что технология находится на стадии доклинических исследований: ее эффективность подтверждена на животных моделях, однако безопасность и применимость у человека требуют дальнейшего изучения, в том числе из-за риска иммунных побочных реакций и различий между моделями болезни у мышей и людей.

Ранее был назван эффективный способ защитить сердце от наследственных заболеваний.

 
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