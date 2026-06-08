Названы продукты, вызывающие метеоризм с самым неприятным запахом

Красное мясо, яйца, бобовые и несколько видов капусты чаще всего вызывают метеоризм с резким и неприятным запахом. Его причиной является сероводород, который образуется в кишечнике при переработке пищи бактериями. Об этом диетолог Уитни Стюарт (Юго-западный медицинский центр Университета Техаса) рассказала в интервью изданию Eating Well.

По словам эксперта, наиболее выраженный запах обычно связан с продуктами животного происхождения, богатыми белком. В первую очередь речь идет о красном мясе и яйцах. Они содержат серосодержащие аминокислоты, которые кишечные бактерии превращают в сероводород.

Еще одной группой продуктов, способных усилить неприятный запах кишечных газов, оказались крестоцветные овощи — брокколи, брюссельская и цветная капуста. Они также богаты соединениями серы. Чтобы избежать метеоризма и вздутия живота, специалист рекомендует употреблять такие овощи в приготовленном виде и увеличивать их количество в рационе постепенно.

Эксперт добавила, что повышенному газообразованию способствуют бобовые культуры, в том числе фасоль. Это связано с содержанием олигосахаридов — углеводов, которые не полностью перевариваются в тонком кишечнике. Попадая в толстый кишечник, они становятся пищей для бактерий, что приводит к активному образованию газов.

При этом специалисты подчеркивают, что сам по себе неприятный запах не всегда является признаком проблем со здоровьем. Напротив, он часто возникает после употребления продуктов, богатых клетчаткой и другими полезными веществами, которые поддерживают разнообразие кишечной микрофлоры.

По словам диетологов, если газообразование не сопровождается болью или другими тревожными симптомами, чаще всего оно является нормальной реакцией организма на определенные продукты питания.

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