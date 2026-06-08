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Впервые опубликован полный текст сказания о чудесах Новгородской иконы Божией Матери

В НовГУ собрали полный текст сказаний об иконе Божией Матери «Знамение»
Alex_Po/Shutterstock/FOTODOM

Профессор НовГУ впервые опубликовала полный текст рукописи 1761 года, содержащую сказание о чудесах главной святыни Великого Новгорода — иконе Божией Матери «Знамение». Текст, который почти 170 лет оставался известным специалистам лишь в пересказах и фрагментах, теперь доступен в полном объеме, – рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Чудотворная икона Знамения Божией Матери, хранящаяся в соборе Софии Новгородской, почитается как главная святыня Великого Новгорода. Ей посвящено немало произведений, наиболее известное из которых — «Сказание о битве новгородцев с суздальцами», созданное известным книжником Пахомием Логофетом, вероятно, в конце 1430-х годов. Оно посвящено чудесному освобождению Новгорода от объединенного войска под предводительством сына Андрея Боголюбского князя Мстислава.

«Рукопись, о которой идет речь, хранится в Отделе письменных источников Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Она поступила туда в 1859 году от неизвестного дарителя, который передал ее исследователю новгородских древностей священнику Павлу Тихомирову. Тот сразу понял ценность находки, использовал ее в своих работах об иконе и Знаменском соборе, однако полный текст так и не опубликовал — ограничился пересказом и отдельными выдержками», — рассказала автор работы, профессор Дарья Терешкина.

После Павла Тихомирова за эту задачу никто не брался. В результате на протяжении более чем полутора столетий важный исторический источник оставался, по выражению специалистов, известным, но недоступным. Исследователи цитировали его по Тихомирову, но не могли работать с оригиналом напрямую, а значит, не имели возможности ни проверить точность цитат, ни провести полноценный текстологический анализ.

Дарья Терешкина решила эту проблему. Она взяла за основу физическую рукопись из музейного собрания — 24 листа формата в четверть бумажного листа, написанных скорописью двух разных почерков.

«Бумага рукописи разносортная, с филигранями типа «Комерцъ-колегии» (около 1737 года), а припереплетный лист содержит нижнюю часть филиграни Pro Patria начала XIX века. Текст основного почерка — хорошо читаемый, со знаками препинания, почти без ошибок. Почерк № 2, возможно, — более ранний, читается хуже, более небрежен, буквы «е» и «ѣ» в большинстве случаев не различаются», — рассказала Терешкина.

Ценность публикации выходит за рамки простого введения источника в оборот. Монографические сборники, целиком посвященные чудесам одной иконы, — большая редкость. Теперь, после публикации, этот источник открыт для всех исследователей — историков, филологов, искусствоведов и всех, кто интересуется духовной культурой средневекового Новгорода.

Ранее неизвестный перевод Толкина средневекового текста нашли в Оксфорде.

 
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