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Наука

Назван эффективный способ защитить сердце от наследственных заболеваний

AJPC: спорт снижает риск сердечной недостаточности даже при опасной наследственности
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Регулярные физические нагрузки могут защитить сердце даже у людей с генетической предрасположенностью к кардиомиопатии — заболеванию, которое считается одной из основных причин сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти. К такому выводу пришли американские исследователи. Работа опубликована в журнале American Journal of Preventive Cardiology (AJPC).

Кардиомиопатия объединяет группу заболеваний, при которых сердечная мышца ослабевает и хуже перекачивает кровь. У некоторых людей риск ее развития повышен из-за наследственных генетических вариантов. Долгое время считалось, что такая предрасположенность практически предопределяет вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

Исследователи проанализировали данные более 15 тысяч участников крупного проекта, в рамках которого уровень физической активности отслеживался не по опросам, а с помощью носимых устройств. Среди участников 831 человек имел генетические варианты, связанные с повышенным риском кардиомиопатии.

Согласно рекомендациям американских органов здравоохранения, взрослым людям следует уделять не менее 150 минут в неделю физической активности умеренной интенсивности или 75 минут интенсивным тренировкам. К умеренным нагрузкам относятся быстрая ходьба, неспешная езда на велосипеде, активная йога или работа в саду. Более интенсивными считаются бег, плавание, аэробика, быстрая езда на велосипеде и прыжки через скакалку.

Результаты показали, что люди с наследственной предрасположенностью к кардиомиопатии, которые занимались спортом меньше рекомендованного уровня, сталкивались с сердечно-сосудистыми осложнениями чаще всего.

При этом участники с генетическим риском, но соблюдавшие рекомендации по физической активности, имели примерно такой же уровень сердечно-сосудистых событий, как и люди без наследственной предрасположенности, ведущие малоподвижный образ жизни. Самые низкие показатели риска наблюдались у физически активных людей, не имеющих опасных генетических вариантов.

По мнению ученых, результаты дают обнадеживающий сигнал людям с неблагоприятной наследственностью. Генетическое тестирование позволяет выявить повышенный риск кардиомиопатии, а регулярные физические нагрузки могут стать одним из способов снизить вероятность тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее ученые установили, что хорошая физическая форма в 30–50 лет сохраняет эластичность артерий в пожилом возрасте.

 
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