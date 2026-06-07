У лекарств от артрита нашли неожиданное свойство

Ученые из Утрехтского университета обнаружили, что комбинация двух широко применяемых препаратов для лечения артрита помогает снизить активность болезни Шегрена — хронического аутоиммунного заболевания, для которого до сих пор не существовало эффективной терапии системных проявлений. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

В клиническом исследовании приняли участие 46 пациентов с умеренной и тяжелой формой заболевания. Одна группа получала комбинацию лефлуномида и гидроксихлорохина, а другая — плацебо. Через 24 недели лечения у пациентов, принимавших препараты, наблюдалось значительное снижение активности болезни по сравнению с контрольной группой.

Болезнь Шегрена поражает слюнные и слезные железы, вызывая выраженную сухость глаз и полости рта. У части пациентов заболевание выходит за пределы этих симптомов и затрагивает кожу, легкие, почки и другие органы. Кроме того, оно связано с повышенным риском развития лимфомы. До сих пор эффективной терапии, способной подавлять системную активность болезни, практически не существовало.

Исследователи также отметили улучшение показателей по новым шкалам оценки болезни, которые учитывают не только активность воспаления, но и состояние глаз и самочувствие пациентов. При этом выраженных изменений уровня боли, усталости и сухости глаз зафиксировано не было.

По словам авторов работы, результаты особенно важны тем, что эффект удалось получить с помощью широко доступных препаратов, которые уже много лет используются для лечения ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. Терапия в целом хорошо переносилась, а наиболее частыми побочными эффектами были желудочно-кишечные расстройства.

Ученые полагают, что комбинация препаратов подавляет несколько ключевых механизмов заболевания одновременно, включая активацию В-клеток и воспалительные сигналы иммунной системы. Это может не только уменьшать симптомы, но и потенциально снижать риск тяжелых осложнений в долгосрочной перспективе.

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