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Наука

Раковые клетки научились «расчищать» себе место для роста

EMBO: раковые клетки используют соседние ткани как ресурс для роста
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые опухоли заставляют здоровые клетки погибать, чтобы освободить место для собственного роста. К такому выводу пришли ученые Института исследования рака в Барселоне. Результаты исследования опубликованы в журнале EMBO Reports.

Хромосомная нестабильность считается одной из характерных черт многих агрессивных опухолей. Ранее ученые полагали, что она помогает раку развиваться главным образом за счет накопления генетических изменений. Однако новое исследование показало, что опухоли используют и другой механизм.

Эксперименты на плодовых мушках Drosophila melanogaster выявили, что опухолевые клетки с неправильным числом хромосом могут переходить в состояние клеточного старения. Хотя такие клетки перестают делиться, они продолжают активно выделять сигнальные молекулы, влияющие на окружающие ткани.

Оказалось, что эти сигналы не только способствуют росту и распространению опухоли, но и подавляют размножение соседних здоровых клеток, а также запускают их гибель. В результате опухоль получает дополнительные возможности для дальнейшего роста.

По словам авторов работы, рак развивается не только благодаря внутренним изменениям самих опухолевых клеток. Он также активно перестраивает окружающую среду в свою пользу, подавляя нормальные ткани.

Исследователи обнаружили несколько молекул, которые выделяются стареющими опухолевыми клетками. Одни из них замедляют деление здоровых клеток, другие провоцируют их гибель. Ученые предполагают, что после разрушения соседних тканей опухоль может использовать высвобождающиеся питательные вещества для собственного развития.

Авторы отмечают, что многие выявленные механизмы — включая хромосомную нестабильность, клеточное старение и выделение воспалительных сигналов — ранее наблюдались и у млекопитающих. Это позволяет рассчитывать, что результаты помогут лучше понять поведение человеческих опухолей.

В дальнейшем исследователи планируют изучить отдельные группы опухолевых клеток более детально, чтобы выяснить, какие именно хромосомные нарушения делают рак особенно агрессивным и позволяют ему эффективнее подавлять здоровые ткани.

Ранее в организме выявили ранее неизвестный способ борьбы с раком.

 
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