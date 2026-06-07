В печени почтовых голубей оказался скрыт «квантовый компас»

Немецкие исследователи обнаружили возможный механизм, который помогает почтовым голубям находить дорогу домой на огромных расстояниях. Неожиданно оказалось, что важную роль в навигации птиц могут играть особые клетки иммунной системы, расположенные в печени. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Долгое время считалось, что голуби способны воспринимать магнитное поле Земли и использовать его как своеобразный навигатор. Теперь исследователи из Боннского университета и Института поведения животных Общества Макса Планка получили доказательства в пользу этой гипотезы.

Авторы работы обратили внимание на печень птиц, где содержится большое количество железа. Особенно их заинтересовали макрофаги — клетки иммунной системы, участвующие в разрушении старых эритроцитов и накоплении железа.

Оказалось, что эти клетки обладают свойством суперпарамагнетизма — особой квантовой характеристикой, благодаря которой они способны реагировать на магнитные поля. При изучении тканей печени под микроскопом ученые обнаружили, что макрофаги находятся в контакте с нервными волокнами, которые могут передавать сигналы непосредственно в мозг птицы.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент с 34 почтовыми голубями. За сутки до испытания 18 птицам ввели препарат клодронат, который уничтожает макрофаги и разрывает связь между этими клетками и нервной системой. После этого голубей выпустили на расстоянии около 19 километров от голубятни в пасмурную погоду, когда Солнце не могло служить ориентиром.

Птицы из контрольной группы успешно вернулись домой менее чем за 70 минут. А вот голуби, лишившиеся макрофагов, потеряли способность ориентироваться и демонстрировали случайные направления полета. Ни один из них не вернулся в день эксперимента.

Интересно, что после улучшения погоды ситуация изменилась. Когда выглянуло Солнце, обработанные клодронатом голуби вновь смогли без проблем найти дорогу домой. Аналогичный результат наблюдался и в испытаниях, проведенных сразу в солнечный день.

По словам одного из руководителей исследования, директора института Мартин Викельски, результаты указывают на то, что магнитный компас особенно важен для птиц тогда, когда солнечные ориентиры недоступны.

Авторы подчеркнули что речь пока идет лишь о первом подтверждении этой гипотезы. Тем не менее открытие может изменить представления ученых о навигации животных.

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