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Наука

Врач рассказал, о чем могут говорить щелчки в челюсти

Врач Воронин: щелчки в челюсти могут указывать на повышенную стираемость зубов
Shutterstock

Височно-нижнечелюстной сустав — сложная биологическая система, появление щелчков при движениях в суставе — неспецифический симптом, который может сопровождать целый ряд состояний, рассказал «Газете.Ru» врач-ортодонт, доцент Кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Пироговского Университета Вадим Воронин.

«Так, шумовые явления в суставе могут возникнуть при неправильном прикусе, повышенной стираемости или утрате зубов, хроническом перенапряжении мышц, поднимающих нижнюю челюсть, в результате травмы, при одностороннем жевании, неправильном лечении и протезировании зубов, а в ряде случаев — и сами по себе, как следствие возрастных дегенеративных изменений суставного аппарата. Сами по себе шумовые явления не опасны, но, если они возникают регулярно, а тем более сопровождаются болью в суставе, ощущением скованности, дискомфортом при открывании рта или невозможностью открыть рот — необходимо обратиться к врачу», — объяснил доктор.

Проблема нарушения функции височно-нижнечелюстного сустава требует междисциплинарного подхода и взаимодействия ортодонта, стоматолога-ортопеда и стоматолога-хирурга, иногда — челюстно-лицевого хирурга и невролога.

«На первом этапе диагностики ортодонт оценивает комплектность зубов в полости рта и их смыкание, наличие гипертонуса жевательных мышц и патологических мышечных привычек. Компьютерная томография помогает диагностировать скелетную асимметрию, наличие костных изменений сустава, а магнитно-резонансная томография позволяет оценить положение суставного диска и связочного аппарата сустава. Иногда требуются и другие исследования — например, электромиография, аксиография и прочие», — рассказал доктор.

По словам Воронина, чаще всего проблему, вызывающую шумовые явления в височно-нижнечелюстном суставе, на начальных этапах удается решить без хирургического воздействия на сам сустав, за счет ортодонтической коррекции прикуса, правильного позиционирования нижней челюсти и декомпрессии сустава, рационального протезирования, восстановления высоты прикуса и восполнения утраченных зубов.

Ранее врачи отмечали, что неправильный прикус может вызывать хронические головные боли, ошибочно диагностируемые как мигрень.

 
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