Ученые объяснили, как микропластик собирает тяжелые металлы и доставляет их в организм

В НовГУ провели исследования свойств микропластика. Ученые выяснили, что крошечные пластиковые частицы впитывают ионы тяжелых металлов и могут доставлять их в организм человека, что может представлять серьезную угрозу. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Ученые отмечают, что к 2060 году производство пластика вырастет до 1,2 миллиарда тонн, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 460 миллионов тонн. То есть количество пластика за 41 год увеличится почти в три раза.

При этом сейчас перерабатывается только 9%, остальное загрязняет планету. Под воздействием солнца, ветра и воды пластик распадается на мелкие кусочки. Микропластиком называют частицы размером менее 5 миллиметров. Их находят повсюду: в океане, в городах и даже на вершине Эвереста. Эти частицы попадают и в организм человека с продуктами питания и с воздухом. Особенно много микропластика в бутилированной воде: исследования показали, что микрочастицы есть в каждом образце.

Самые мелкие фрагменты — размером меньше микрометра — способны проникать через защитный барьер между кровеносной системой и мозгом и повреждать клетки. Но, как выяснили новгородские ученые, это не единственная опасность.

Исследователи синтезировали частицы полистирола (пластика) трех размеров — 150 нанометров, 300 нанометров и два микрометра. Для сравнения: нанометр в тысячу раз меньше микрометра, а толщина человеческого волоса — около 80 микрометров. Перед экспериментами частицы тщательно очистили от посторонних примесей с помощью выпаривания и центрифугирования.

Химический анализ показал, что поверхность частиц покрыта различными химическими группами, которые способны захватывать ионы металлов. Это сульфатные, гидроксильные, циано- и амидные группы — своего рода молекулярные крючки.

Изучая, как частицы поглощают ионы меди и кадмия из растворов, исследователи заметили важную закономерность. Чем меньше размер частицы, тем быстрее и активнее идет поглощение. Это можно объяснить простой физикой: у маленьких частиц больше площадь поверхности относительно объема, а значит, больше места для захвата ионов.

Полученные результаты заставляют по-новому оценить угрозу микропластика. Фрагменты размером меньше 130 микрометров способны проникать в ткани, вызывать воспаление и выделять токсичные вещества, добавленные при производстве. Микропластик — это активный собиратель ядов, который накапливает тяжелые металлы из окружающей среды и доставляет их прямо в организм.

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