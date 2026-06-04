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Наука

В России нашли подходящий материал для импортозамещения презервативов

В России начали выпуск презервативов из необычного материала
Shutterstock

Российский производитель средств контрацепции Vizit сообщил о выпуске экспериментальной линейки презервативов на основе бутилкаучука вместо традиционного латекса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

В компании заявляют, что новые изделия сохраняют базовые барьерные свойства и проходят контроль качества. Ключевая особенность разработки — использование альтернативного синтетического материала, который ранее в этой сфере практически не применялся массово.

Бутилкаучук известен высокой газонепроницаемостью, устойчивостью к старению и химическим воздействиям и широко используется в промышленности и медицине, в частности — при производстве изделий, где важно отделить человека или внутреннюю среду от внешней угрозы: в противогазах, элементах химзащиты, уплотнителях и изоляционных материалах.

В то же время специалисты отмечают, что в производстве презервативов традиционно применяются латекс, полиуретан и полиизопрен, поскольку они лучше сочетают эластичность, прочность и тонкость.

«Традиционные презервативы производятся из натурального латекса. Его мировая производственная база сосредоточена в Азии. Такая география делает рынок зависимым от внешних факторов, международной логистики, погодных условий и колебаний мировых цен на сырье», — объяснили в компании.

По словам представителей Vizit, разработка рассматривается как попытка снизить зависимость от импортного латекса и протестировать возможность использования альтернативных материалов в сегменте барьерной контрацепции.

«Долгие годы бутилкаучук спасал от воздействия агрессивной внешней среды, а теперь будет защищать и от агрессивных ЗППП», — прокомментировала Надежда Мельникова, директор по инновациям Vizit.

На данный момент компания переходит от выпуска ограниченной партии к налаживанию производственной линии и запуску серийного производства.

Ранее был разработан новый вид контрацепции.

 
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