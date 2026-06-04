Ученые выяснили, почему после алкоголя «тянет на соленое»

Ученые из Сиднейского университета выяснили, почему после употребления алкоголя у многих людей усиливается тяга к соленым и калорийным закускам — таким как чипсы, картофель фри и пицца. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity Reviews.

По данным авторов, ключевую роль в этом процессе играет гормон FGF21, участвующий в регуляции аппетита и потребности организма в белке. Под воздействием алкоголя его уровень повышается, что усиливает стремление к продуктам с выраженным вкусом умами — характерным для мяса, сыра и других белковых продуктов.

Проблема, как отмечают исследователи, заключается в том, что ультраобработанные продукты могут «имитировать» этот вкус. Чипсы, снеки и пицца обладают насыщенным мясным или сырным профилем, но при этом содержат относительно мало белка. В результате организм продолжает сигнализировать о нехватке питательных веществ, а человек незаметно увеличивает общее потребление калорий, жиров и углеводов.

Анализ данных национального исследования питания в Австралии ранее показал, что в дни употребления алкоголя участники действительно чаще выбирали соленую пищу и в целом потребляли больше энергии. При этом тяга к сладкому снижалась.

Авторы работы рекомендуют заранее планировать рацион в дни употребления алкоголя и выбирать закуски с высоким содержанием белка — например, рыбу, морепродукты или бобовые. По их мнению, это может помочь снизить риск переедания и уменьшить тягу к ультраобработанным продуктам.

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