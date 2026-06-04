Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые выяснили, почему после алкоголя «тянет на соленое»

Obesity Reviews: алкоголь повышает тягу к соленой еде, влияя на гормоны
Shutterstock

Ученые из Сиднейского университета выяснили, почему после употребления алкоголя у многих людей усиливается тяга к соленым и калорийным закускам — таким как чипсы, картофель фри и пицца. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity Reviews.

По данным авторов, ключевую роль в этом процессе играет гормон FGF21, участвующий в регуляции аппетита и потребности организма в белке. Под воздействием алкоголя его уровень повышается, что усиливает стремление к продуктам с выраженным вкусом умами — характерным для мяса, сыра и других белковых продуктов.

Проблема, как отмечают исследователи, заключается в том, что ультраобработанные продукты могут «имитировать» этот вкус. Чипсы, снеки и пицца обладают насыщенным мясным или сырным профилем, но при этом содержат относительно мало белка. В результате организм продолжает сигнализировать о нехватке питательных веществ, а человек незаметно увеличивает общее потребление калорий, жиров и углеводов.

Анализ данных национального исследования питания в Австралии ранее показал, что в дни употребления алкоголя участники действительно чаще выбирали соленую пищу и в целом потребляли больше энергии. При этом тяга к сладкому снижалась.

Авторы работы рекомендуют заранее планировать рацион в дни употребления алкоголя и выбирать закуски с высоким содержанием белка — например, рыбу, морепродукты или бобовые. По их мнению, это может помочь снизить риск переедания и уменьшить тягу к ультраобработанным продуктам.

Ранее нарколог рассказал, за сколько может восстановиться печень, если перестать пить.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!