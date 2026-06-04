Стало известно, в какой стране Европы живут самые злые женщины

Жительницы Великобритании чаще других европейских женщин испытывают гнев. К такому выводу пришли авторы Глобального индекса женского здоровья Hologic — масштабного международного исследования, охватившего более 76 тысяч женщин и девушек из разных стран мира. О результатах сообщает издание The Independent.

Согласно данным за 2024 год, почти четверть британок сообщили, что испытывали чувство гнева накануне опроса. Для сравнения, в среднем по Европе этот показатель составил всего 13%. Более того, за последний год уровень гнева среди женщин в Великобритании вырос на 47%, тогда как в большинстве других европейских стран он оставался относительно стабильным.

Исследователи связывают эту тенденцию с ухудшением показателей женского здоровья и проблемами доступа к медицинской помощи. В последнем рейтинге Великобритания опустилась с 41-го на 48-е место среди 142 стран мира, показав худший результат за всю историю наблюдений.

Почти треть британских женщин сообщили, что регулярно сталкиваются с физической болью — это самый высокий показатель с момента запуска исследования. Еще около 40% участниц признались, что испытывают тревогу или разочарование из-за трудностей с получением медицинской помощи. Почти семь из десяти женщин заявили, что за последние пять лет сталкивались с задержками при обращении в Национальную службу здравоохранения (NHS).

Авторы исследования отмечают, что проблемы с доступностью медицинских услуг особенно сильно затрагивают женщин. По данным британской системы здравоохранения, женщины составляют большинство пациентов, ожидающих обследования и лечения. Особенно остро ситуация складывается в области гинекологической помощи, где очереди остаются одними из самых длинных.

Глобальный индекс женского здоровья Hologic ежегодно оценивает физическое и психологическое благополучие женщин, а также доступность медицинской помощи. В исследовании учитываются десятки показателей, включая уровень стресса, боли, эмоционального состояния и профилактических обследований.

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