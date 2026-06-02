Как на организм влияют резкие изменения погоды, рассказал врач

Высокие или низкие температуры могут быть опасны для организма, но их резкие перепады с жары на холод и наоборот, могут быть еще опаснее, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры факультетской терапии, заведующая учебной частью кафедры Пироговского Университета Татьяна Пинчук.

«Аномальная жара — это не просто дискомфорт, а реальная угроза здоровью. А резкое похолодание — настоящий стресс для организма, и игнорировать его опасно. Китайские ученые проанализировали данные по 272 городам (2013–2015 годы) и выяснили: каждый градус суточной температурной изменчивости (разницы между дневным максимумом и ночным минимумом за 2–7 дней) увеличивает общую смертность на 0,8%, а число обращений в отделения неотложной помощи и реанимации по поводу сердечно-сосудистых заболеваний — на 3,6%. Доля смертей, связанных именно с перепадами, достигает 5% (от инсультов) и 7% (от респираторных заболеваний и ХОБЛ)», — рассказала врач.

По словам врача, после резкого похолодания многие пациенты жалуются на боли. Это обусловлено физиологической реакцией организма.

«Эксперименты на животных (Hu et al., 2016, Experimental and Therapeutic Medicine) показали: при резком охлаждении в организме падает уровень ключевых противовирусных цитокинов (IFN-γ и IL-2) и снижается экспрессия рецепторов врожденного иммунитета TLR4. Одновременно растут гормоны стресса: адреналин и адренокортикотропный гормон. Клеточный иммунитет подавляется, увеличивая риск восприимчивости к вирусным инфекциям», — отметила доктор.

Чтобы защитить себя в жару, нужно избегать пребывания на улице с 11 до 16 часов, пить воду до появления жажды и использовать кондиционер или вентилятор — ночной отдых в прохладе критически важен. При резком похолодании· не стойте под струей кондиционера после улицы, одевайтесь слоями.

