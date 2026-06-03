Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Женщин среднего возраста призвали включить в рацион два продукта

Диетлог Шмидт: фасоль и соя снижают риск гипертонии у женщин среднего возраста
photoviriya/Shutterstock/FOTODOM

Женщинам в период менопаузы стоит чаще включать в рацион фасоль и сою — эти продукты поддерживают артериальное давление в норме и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такую рекомендацию дала американский эксперт по питанию и преподаватель диетологии в клинике Майо Тара Шмидт. Эксперт цитирует Daily Mail.

По словам специалиста, фасоль и соевые продукты богаты пищевыми волокнами, антиоксидантами и минералами, которые благоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Их регулярное присутствие в рационе особенно важно после наступления менопаузы, когда из-за гормональных изменений у женщин возрастает риск развития гипертонии и других заболеваний сердца.

Шмидт советует регулярно добавлять фасоль в салаты, супы и другие блюда. Диетолог объяснила, что при переваривании продуктов с клетчаткой образуются короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), такие как ацетат, бутират и пропионат. Эти вещества всасываются в кровоток и могут снижать артериальное давление. Калий в составе фасоли и сои также помогает регулировать кровяное давление, способствуя выведению избытка натрия из организма. Это снижает объем жидкости в кровеносном русле и уменьшает нагрузку на сосуды.

Кардиолог Сэм Сетаре в комментарии также подчеркнул, что повышенное давление остается одной из самых недооцененных проблем у женщин среднего и старшего возраста. При этом гипертония нередко протекает бессимптомно, но значительно повышает риск инфаркта, инсульта и других опасных осложнений.

Эксперт напомнил, что гипертония часто возникает из-за снижения уровня женских половых гормонов — эстрогенов и прогестерона. Эти гормоны играют ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса.

Ранее ученые выяснили, что бобовые и соевые снижают риск развития гипертонии почти на 30%.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!