Женщин среднего возраста призвали включить в рацион два продукта

Женщинам в период менопаузы стоит чаще включать в рацион фасоль и сою — эти продукты поддерживают артериальное давление в норме и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такую рекомендацию дала американский эксперт по питанию и преподаватель диетологии в клинике Майо Тара Шмидт. Эксперт цитирует Daily Mail.

По словам специалиста, фасоль и соевые продукты богаты пищевыми волокнами, антиоксидантами и минералами, которые благоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Их регулярное присутствие в рационе особенно важно после наступления менопаузы, когда из-за гормональных изменений у женщин возрастает риск развития гипертонии и других заболеваний сердца.

Шмидт советует регулярно добавлять фасоль в салаты, супы и другие блюда. Диетолог объяснила, что при переваривании продуктов с клетчаткой образуются короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), такие как ацетат, бутират и пропионат. Эти вещества всасываются в кровоток и могут снижать артериальное давление. Калий в составе фасоли и сои также помогает регулировать кровяное давление, способствуя выведению избытка натрия из организма. Это снижает объем жидкости в кровеносном русле и уменьшает нагрузку на сосуды.

Кардиолог Сэм Сетаре в комментарии также подчеркнул, что повышенное давление остается одной из самых недооцененных проблем у женщин среднего и старшего возраста. При этом гипертония нередко протекает бессимптомно, но значительно повышает риск инфаркта, инсульта и других опасных осложнений.

Эксперт напомнил, что гипертония часто возникает из-за снижения уровня женских половых гормонов — эстрогенов и прогестерона. Эти гормоны играют ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса.

Ранее ученые выяснили, что бобовые и соевые снижают риск развития гипертонии почти на 30%.