На ПМЭФ представили беспроводной имплантат для восстановления зрения

На ПМЭФ представили имплант для восстановления зрения при заболеваниях сетчатки

Ученые Сеченовского университета совместно с компанией «Моторика» представили на ПМЭФ-2026 экспериментальный беспроводной имплантат, предназначенный для восстановления зрения у пациентов с тяжелыми заболеваниями сетчатки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

Разработка призвана помочь людям, утратившим способность видеть из-за повреждения светочувствительных клеток глаза. Устройство устанавливается под сетчатку глаза — такой способ размещения называется субретинальным.

Имплантат получает сигналы от специальных очков, которые преобразуют изображение окружающего мира в световые импульсы. Затем устройство превращает эти импульсы в электрические сигналы и передает их сохранившимся нервным клеткам сетчатки, позволяя частично восстановить восприятие визуальной информации.

По словам ученых, одной из ключевых особенностей разработки стало полное отсутствие проводов. Кроме того, имплантат оснащен массивом сверхтонких электродов, которые обеспечивают более точную стимуляцию нервных клеток и делают передачу сигналов максимально приближенной к естественным процессам зрения.

Как отмечают разработчики, беспроводная конструкция позволяет снизить травматичность вмешательства и потенциально уменьшить риск осложнений по сравнению с более ранними поколениями зрительных имплантатов.

Проект реализуется при поддержке государственной программы «Приоритет-2030». Сейчас устройство находится на стадии экспериментальной разработки. В дальнейшем исследователям предстоит подтвердить его безопасность и эффективность в ходе доклинических и клинических испытаний.

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