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Наука

У газировки и колбас выявили разрушительный для клеток эффект

F&F: фастфуд и колбасы могут укорять окислительное повреждение клеток
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Ультрапереработанные продукты, такие как фастфуд и фабричные сладости, могут повышать риск опасных нарушений обмена веществ и ослаблять антиоксидантную защиту отрганизма. К такому выводу пришли ученые из Ирана. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В работе приняли участие 528 взрослых добровольцев. Исследователи проанализировали особенности их питания и сопоставили полученные данные с показателями здоровья, включая окружность талии и уровень триглицеридов в крови.

«Сочетание абдоминального ожирения и повышенных триглицеридов считается важным маркером кардиометаболического риска и связано с повышенной вероятностью развития сахарного диабета второго типа, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», – предупредили ученые.

Анализ показал, что у людей, которые чаще всего употребляли ультрапереработанные продукты, риск таких нарушений был примерно в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто ел их реже. Особенно выраженная связь наблюдалась среди женщин и участников исследования с избыточной массой тела.

К ультрапереработанным продуктам относятся промышленные сладости, газированные напитки, чипсы, снеки, колбасные изделия, полуфабрикаты и готовые блюда. Как отмечают ученые, такая пища обычно содержит большое количество сахара, соли, насыщенных жиров и пищевых добавок, но при этом бедна клетчаткой и другими полезными веществами.

Кроме того, исследователи обнаружили, что отдельные категории ультрапереработанной пищи, прежде всего сладости и кондитерские изделия, могут ослаблять антиоксидантную защиту организма. Это способствует усилению окислительного стресса – процесса, который связан с повреждением клеток, хроническим воспалением и развитием многих возрастных заболеваний.

Ранее был назван неочевидный фактор, который ускоряет формирование бляшек в сосудах.

 
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