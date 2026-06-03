Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Депрессия может быть механизмом защиты организма, рассказал ученый

Нейробиолог Алипов: депрессия может быть внутренней системой защиты от страданий
AlexandrMusuc/Shutterstock/FOTODOM

Существует гипотеза развития депрессии, которая объясняет ее как механизм защиты организма от возможных страданий, об этом рассказал «Газете.Ru» ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

«У нас есть блуждающий нерв, который регулирует работу внутренних органов, включая сердечно-сосудистую систему. Блуждающий нерв относится к парасимпатической нервной системе, которая активизируется в состоянии покоя. Симпатическая нервная система, напротив, активна в стрессовых ситуациях. Ее активация приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, замедлению работы желудочно-кишечного тракта и расширению бронхов, подготавливанию организма к физической активности. У людей с тревожными расстройствами или в состоянии стресса наблюдается гиперактивация симпатической системы, что сопровождается повышением уровня адреналина и кортизола в крови», — объяснил ученый.

Но, по словам Алипова, у пациентов с депрессией такого не наблюдается: у них нет повышенного уровня кортизола, нет учащенного сердцебиения и гиперактивации других отделов симпатической нервной системы. Напротив, часто можно заметить признаки повышенной активации блуждающего нерва, который относится к парасимпатической нервной системе.

«Эта гипотеза утверждает, что человек, долгое время находясь в состоянии сильного стресса или тревоги, испытывает перегрузку симпатической нервной системы. Организм понимает, что длительное пребывание в таком состоянии может привести к проблемам, например с сердечно-сосудистой системой, и включает защитную систему. В результате человек переходит в состояние, когда чувствует себя плохо, но не может ничего изменить. Это состояние можно сравнить с анабиозом, когда организм как бы укрывается тяжелым одеялом», — заметил ученый.

Ранее врач Инна Филатова рассказывала о вреде кофе натощак, повышающем уровень кортизола и ухудшающем состояние нервной системы.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!