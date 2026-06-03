Депрессия может быть механизмом защиты организма, рассказал ученый

Существует гипотеза развития депрессии, которая объясняет ее как механизм защиты организма от возможных страданий, об этом рассказал «Газете.Ru» ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

«У нас есть блуждающий нерв, который регулирует работу внутренних органов, включая сердечно-сосудистую систему. Блуждающий нерв относится к парасимпатической нервной системе, которая активизируется в состоянии покоя. Симпатическая нервная система, напротив, активна в стрессовых ситуациях. Ее активация приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, замедлению работы желудочно-кишечного тракта и расширению бронхов, подготавливанию организма к физической активности. У людей с тревожными расстройствами или в состоянии стресса наблюдается гиперактивация симпатической системы, что сопровождается повышением уровня адреналина и кортизола в крови», — объяснил ученый.

Но, по словам Алипова, у пациентов с депрессией такого не наблюдается: у них нет повышенного уровня кортизола, нет учащенного сердцебиения и гиперактивации других отделов симпатической нервной системы. Напротив, часто можно заметить признаки повышенной активации блуждающего нерва, который относится к парасимпатической нервной системе.

«Эта гипотеза утверждает, что человек, долгое время находясь в состоянии сильного стресса или тревоги, испытывает перегрузку симпатической нервной системы. Организм понимает, что длительное пребывание в таком состоянии может привести к проблемам, например с сердечно-сосудистой системой, и включает защитную систему. В результате человек переходит в состояние, когда чувствует себя плохо, но не может ничего изменить. Это состояние можно сравнить с анабиозом, когда организм как бы укрывается тяжелым одеялом», — заметил ученый.

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