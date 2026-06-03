Почему может болеть колено без травмы, объяснил врач

Врач Симкин: боли в колене без травмы могут указывать на проблемы со стопами

Боль в колене не всегда связана со свежей травмой. Как объяснил «Газете.Ru» остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин, источником проблемы могут быть как повреждения многолетней давности, которые приводят к перегрузке и износу сустава, так и проблемы со стопами.

«Старый ушиб, неудачное движение во время тренировки или подвывих могли пройти почти незаметно, но со временем привести к нарушению питания сустава, истончению хряща и постепенному износу. Если явной травмы не было, частой причиной становится перегрузка сустава. Лишний вес, малоподвижный образ жизни, неравномерная нагрузка на ноги и даже привычка долго сидеть с сильно согнутыми коленями ухудшают кровоснабжение тканей и увеличивают нагрузку на сустав», — рассказал специалист.

При этом источник проблемы не всегда находится в самом колене. На его состояние влияют походка, положение таза, работа стоп и голеностопов.

«Например, плоскостопие, перекос таза могут нарушать распределение нагрузки и провоцировать воспаление сустава. Иногда проблема начинается именно со стопы. Если голеностоп ограничен в движении, колено вынуждено компенсировать это переразгибанием, что ускоряет его износ. Причиной хронической травматизации сустава может стать также давний подвывих стопы или голеностопного сустава», — объяснил доктор.

По словам Дмитрия Симкина, парадокс коленного сустава в том, что он может месяцами, а то и годами работать «на износ», и при этом практически не беспокоить.

«Первые тревожные звоночки — дискомфорт при вставании, щелчки, нестабильность сустава — часто означают, что процесс уже идет полным ходом. Врач подчеркивает: своевременная остеопатическая диагностика помогает улучшить условия движения и питания сустава и тем самым увеличить его ресурс. Для профилактики проблем с коленным суставом врач рекомендует умеренную регулярную нагрузку — прежде всего ходьбу. Важно не сидеть без движения дольше часа, периодически вставать и разминаться, а также следить за положением ног: угол в коленях при сидении должен быть скорее тупым, чем острым. В качестве базовой активности подойдут ежедневная ходьба и приседания без дополнительного веса в комфортной амплитуде», — заключил Симкин.

Ранее терапевт предупреждала о рисках вальгусной деформации стопы и ее влиянии на походку и суставы.