В России начали делать стаканы для кофе из теста с овсяными отрубями

В НовГУ придумали, как делать биостаканы для кофе из овсяных отрубей

В НовГУ разработали установку для производства биоразлагаемых стаканчиков из овсяных отрубей. В отличие от других биоразлагаемых материалов, они устойчивы к высоким температурам и жирам, поэтому такая экопосуда более практична для горячих напитков и жидкой пищи. Оборудование уже внедрено на производстве и позволяет производить стаканчики серийно, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Спрос на биоразлагаемую упаковку растет с каждым годом: набирает популярность использование биоразлагаемой посуды кафе, компаниями, предоставляющими услуги кейтеринга, организаторами фестивалей. Потребители тоже ищут экологичную альтернативу пластиковой таре и все чаще выбирают продукцию с «зеленым» имиджем.

«Для изготовления такой посуды используются органические растительные материалы, которые безвредны для человека, а при утилизации в естественных условиях формируют безопасные для окружающей среды вещества. Один из перспективных материалов — композиции на основе отрубей зерновых культур, доступного и возобновляемого видов сырья в России. В отличие от некоторых биоразлагаемых аналогов, отруби устойчивы к высоким температурам и жирам, поэтому такая экопосуда более практична для горячих напитков и жидкой пищи», — рассказал заместитель директора Инжинирингового центра радиоэлектронного прототипирования НовГУ Игорь Арендателев.

Стаканчики из овсяных отрубей — одноразовые. При использовании для горячих напитков способны выдержать до 40 минут — как раз пока остывает кофе.

Технология производства стаканчиков из отрубей включает следующие этапы: приготовление теста, дозирование заготовок, формование и выпечка, обрезка излишков материала. Самый технологически сложный процесс — формование. Для него был принят за основу способ нагрева объемных деталей с помощью электронагревателей.

Тесто размещается в полости формы. Следующая стадия — прессование, когда шарик из теста равномерно распределяется по форме и приобретает очертания стаканчика. Затем под воздействием температуры тесто превращается из вязко-пластичного в твердое. На изготовление партии из восьми стаканчиков требуется три минуты. Установка уже была внедрена на производстве компании «Дринк энд ИТ».

Как отметил Арендателев, установка для производства стаканчиков из отрубей не только актуальна с точки зрения экологии, но и вносит вклад в импортозамещение. Ранее в России использовались аналогичные установки, изготовленные в Китае.

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