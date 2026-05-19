Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Российские ученые научили бактерии превращать отходы рыбопереработки в биопластик и белок

КНЦ СО РАН: бактерии способны перерабатывать жировые отходы рыбной промышленности
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета выделили новый штамм бактерий, способный перерабатывать жировые отходы рыбной промышленности в биопластик и белок. Разработка может одновременно решить проблему утилизации отходов и удешевить производство экологичных материалов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе КНЦ СО РАН.

Сегодня биотехнологии рассматриваются как один из способов борьбы сразу с двумя глобальными проблемами — дефицитом белка и накоплением пластиковых отходов. Некоторые микроорганизмы умеют синтезировать и белок, и биоразлагаемые полимеры, однако их промышленное применение ограничивает высокая стоимость сырья: до половины затрат приходится на углеродные субстраты вроде сахаров и масел.

Исследователи выделили из почвы новый штамм бактерии Cupriavidus necator B-15081, который эффективно расщепляет жиры. Впервые ученые показали, что микроорганизм может расти на жире, извлеченном из отходов промысловых рыб — скумбрии и кильки — и при этом производить полезные продукты.

Эксперименты показали, что бактерии можно «переключать» между разными режимами работы. При одних условиях они активно синтезируют белок, а при дефиците азота начинают накапливать полигидроксиалканоаты — биоразлагаемые полимеры, пригодные для создания пластика. Полученный материал оказался одновременно прочным и гибким благодаря высокой молекулярной массе и низкой кристалличности.

Дополнительно штамм производил большое количество белка с полным набором аминокислот, включая незаменимые. Такой биопротеин потенциально можно использовать в кормах для сельскохозяйственных животных и аквакультуры вместо соевых шротов и мясокостной муки.

По эффективности новый штамм превзошел ранее известные аналоги: бактерии перерабатывали более 80% жировых отходов, предложенных в качестве сырья. При этом внутри клеток накапливалось до 83% биопластика — это очень высокий показатель выхода продукта.

Авторы отмечают, что отходы рыбопереработки сегодня часто просто отправляют на захоронение, хотя они могут стать дешевым и возобновляемым ресурсом для биотехнологий. По оценкам исследователей, экономическая эффективность переработки таких жиров оказалась в 1,5–2 раза выше по сравнению с использованием обычных сахаров.

Ранее российские ученые разработали технологию производства «умной» керамики для авиации и электроники.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!