Российские ученые нашли способ эффективной защиты мостов и дорог Крайнего Севера

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) разработали новую технологию гидроизоляции для мостов, дорог и тоннелей в регионах с экстремально холодным климатом. Новое покрытие сочетает прочность современной полимочевины с удобством рулонных материалов и позволяет значительно упростить строительство и ремонт объектов в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Одной из главных проблем транспортной инфраструктуры в северных регионах остается воздействие воды. Попадая в микротрещины бетона, она замерзает, расширяется и постепенно разрушает конструкции изнутри.

Сейчас для защиты таких объектов обычно используют либо рулонную гидроизоляцию на основе битума и полимеров, либо напыляемые полимерные покрытия. Первый вариант относительно дешев, но уязвим из-за швов и плохо работает при сильных морозах. Второй считается более надежным благодаря отсутствию стыков, однако требует сложного оборудования, подогрева и положительной температуры воздуха, что делает его применение в Арктике крайне затратным.

Российские исследователи предложили объединить преимущества обоих подходов. Они разработали технологию изготовления готовых рулонных мембран из полимочевины, которые производятся заранее на заводе, а затем доставляются на строительную площадку.

Как рассказал профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ Андрей Кочетков, сначала специалисты создают точную трехмерную модель участка конструкции с помощью фото- и видеосъемки. Затем на заводе изготавливается физический макет поверхности, который покрывают полиэтиленовой пленкой. Поверх нее напыляют двухкомпонентную смесь на основе полимочевины. После застывания мембрану снимают, сворачивают в рулон и отправляют на объект, где ее укладывают и соединяют с помощью специального активатора.

Использование полиэтиленовой пленки в качестве основы стало новым решением для подобных технологий. По данным разработчиков, такой подход позволяет сохранить все преимущества полимочевины и одновременно отказаться от необходимости доставлять громоздкое оборудование на удаленные стройплощадки.

Испытания показали, что полученное покрытие сохраняет свойства при температурах от –60°C до +150°C, устойчиво к воздействию дорожных реагентов и выдерживает движение тяжелой техники. Прочность мембраны достигает 20–45 мегапаскалей, что в 5–10 раз превышает показатели традиционных рулонных материалов.

По словам ученых, новая технология позволит существенно сократить расходы на логистику и монтаж гидроизоляции в труднодоступных районах. Разработка уже внесена в реестр Минтранса, утверждена государственным стандартом и получила сметные нормативы. Сейчас технология внедряется на объектах транспортного и гражданского строительства ограниченного размера.

