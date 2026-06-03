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Наука

В России построят еще три цеха для производства онковакцины

Академик Гинцбург: кроме цеха для синтеза онковакцины, будут построены еще три
Николай Хижняк/РИА «Новости»

В прошлом году научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург говорил о проблеме покупки зарубежных реактивов для создания новой персонализированной онковакцины, а также о том, что есть идея построить еще один цех, где будут производиться отечественные компоненты. Реализация планов уже началась, – об этом Гинцбург рассказал «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ.

«Было решено, кроме цеха для синтеза вакцины, построить еще три. Второй – для производства ферментов, третий – для липидов, четвертый — для нуклеотидов. Второй цех построен полностью. Это громадный цех, в полтора раза больше того, где производится конечный препарат. У нас он находится на расстоянии 50 метров от первого цеха, полностью функционирует. У третьего цеха готов только фундамент, — я только вчера проходил и видел. Соответственно, завтра-послезавтра начнут возводиться стены, но оборудование еще не закуплено. Ну а четвертый цех — пока только на бумаге», — рассказал Гинцбург.

Пока же для синтеза онковакцины «Неоонковак» реактивы покупаются за границей, и цены на них еще выросли. Строительство новых цехов должно решить эту проблему, рассчитывает академик.

Ранее академик Гинцбург заявил о проблемах с покупкой зарубежных реактивов для создания онковакцины.

 
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