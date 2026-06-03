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Наука

Академик Гинцбург заявил о возможности увеличения числа больных, которым поможет онковакцина

Академик Гинцбург: использование ИИ при создании онковакцины сделает ее универсальнее
Global Look Press

Сейчас ученые занимаются разработкой программного обеспечения с включением технологий искусственного интеллекта для создания проекта (чертежа) будущей мРНК-вакцины. Внедрение ИИ позволит сделать процедуру быстрее и расширить количество больных, которым будет можно уколоть вакцину, – об этом «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ рассказал научный руководитель Центра имени Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Создание вакцины, по словам Гинцбурга, происходит в четыре этапа. Первый этап — получение персонализированных данных у конкретного онкологического больного. Второй этап — математическая обработка этой генетической информации, в результате которой создается проект (чертеж) будущей мРНК-вакцины. Третий этап — синтез по этому чертежу мРНК-вакцины и упаковка ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки человека. Четвертый этап — введение этого препарата больному человеку.

«На втором этапе — «создание оригинального программного обеспечения с включением технологий искусственного интеллекта» – идут активные работы. К нему прямо сейчас добавляются дополнительные модули. Мы это можем делать, благодаря продуманной регуляторике Минздрава. А то пришлось бы каждый раз по-новому диагностическую систему регистрировать», — рассказал Гинцбург.

По его словам, ученые уже зарегистрировали принцип, а в него уже специалисты Института системного программирования им. В.П.Иванникова добавляют новые модули.

«Каждый модуль – это наше ноу-хау, он фактически отражает содержание определенной Нобелевской премии по иммунологии. На каждого человека нужно создать портрет взаимодействия мишеней внутри его опухоли с Т-киллером. Это очень сложная математика», – рассказал Гинцбург.

По словам академика, добавление этих модулей сильно расширит количество больных, которым поможет вакцина.

Ранее пациенту из Курской области впервые в России ввели персонализированную мРНК-вакцину от рака меланомы.

 
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