Мужчинам назвали продукт, снижающий риск рака простаты

El Economista: томаты могут снижать риск развития рака простаты
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Врачи из Испанского общества медицинской онкологии (SEOM) призвали мужчин регулярно включать в рацион томаты для снижения риска развития рака простаты. Об этом сообщает El Economista.

Медики отмечают, что рак предстательной железы развивается из-за генетических мутаций, которые запускают неконтролируемое деление клеток в тканях органа. Помидоры содержат ликопин — природный антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждения ДНК и, как предполагается, может снижать риск рапуска онкологических процессов. Врачи также указывают, что регулярное употребление томатов может благоприятно влиять на общее состояние здоровья.

В Министерстве сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании добавляют, что томаты могут быть полезны не только в контексте онкопрофилактики. По их данным, продукт также способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и состояние кожи. Кроме того, помидоры содержат калий, а также витамины A и C.

Медики подчеркивают, что речь идет о части сбалансированного рациона, а не о «защитном средстве» от рака, и рекомендуют придерживаться разнообразного питания и здорового образа жизни. Ключевыми факторами риска предстательной железы остаются избыточный вес, курение и обилие жирной пищи.

