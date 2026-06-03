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Наука

Названа неожиданная опасность лекарства от бессонницы

AATS: кветиапин ухудшают реакцию, внимание и навыки вождения
Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые выяснили, что низкие дозы кветиапина, который нередко назначают при бессоннице, действительно помогают людям спать дольше и реже просыпаться ночью. Однако уже на следующий день препарат заметно ухудшает реакцию, внимание и навыки вождения. Работа опубликована в журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS).

Кветиапин официально предназначен для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Тем не менее на практике его часто назначают в небольших дозах людям с бессонницей и тревожностью из-за выраженного седативного эффекта.

Исследователи из Университета Флиндерса решили проверить, насколько безопасен такой подход. Особое внимание они уделили пациентам с обструктивным апноэ сна — состоянием, при котором во время сна периодически прекращается дыхание. Многие из таких людей также страдают бессонницей и жалуются на частые ночные пробуждения.

В исследовании приняли участие 15 взрослых добровольцев. Каждый из них провел две ночи в лаборатории сна: в одном случае участники принимали 50 мг кветиапина, в другом — плацебо. После ночного наблюдения ученые оценивали качество сна, а утром проверяли внимание и способность управлять автомобилем на специальном симуляторе.

Оказалось, что после приема препарата участники действительно спали эффективнее и реже сталкивались с остановками дыхания во сне. При этом уровень кислорода в крови не ухудшался. Однако положительный эффект сопровождался заметным снижением дневной работоспособности.

У людей, принимавших кветиапин, замедлялась скорость реакции, чаще возникали провалы внимания и ухудшался контроль над автомобилем во время симуляции вождения. Все эти показатели считаются важными факторами риска дорожно-транспортных происшествий.

Особенно насторожило ученых то, что некоторые участники не ощущали выраженной сонливости, хотя объективные тесты показывали снижение их когнитивных способностей.

«Несоответствие между тем, как человек себя чувствует и как он на самом деле функционирует, создает серьезный риск для безопасности, особенно при вождении автомобиля», — отметила ведущий автор исследования Крикет Фауска.

В качестве более безопасной альтернативы исследователи рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию бессонницы и более тщательное обследование пациентов на наличие нарушений дыхания во сне до назначения седативных препаратов.

Ранее новый препарат продлил жизнь пациентам с раком поджелудочной в два раза.

 
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