Новое открытие перевернуло представления о поиске внеземной жизни

UT: первую внеземную жизнь могут найти не там, где ее больше всего

Первая обнаруженная за пределами Солнечной системы жизнь может оказаться вовсе не типичной для Вселенной. К такому выводу пришли ученые из NASA Goddard Space Flight Center, которые проанализировали, как астрономы обычно делают первые открытия новых космических объектов. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Авторы работы отмечают, что история астрономии неоднократно демонстрировала одну и ту же закономерность: первыми обнаруживаются не самые распространенные объекты, а самые заметные. Так, первая подтвержденная экзопланета была найдена не возле обычной звезды, а рядом с пульсаром — чрезвычайно экзотическим и редким объектом. Первый открытый квазар оказался самым ярким из видимых с Земли, а первые обнаруженные «горячие юпитеры» долгое время создавали ложное впечатление, будто такие планеты встречаются повсеместно.

По мнению исследователей, поиск внеземной жизни столкнется с той же проблемой. Современные телескопы способны регистрировать лишь самые сильные сигналы, поэтому первые возможные биосигнатуры — химические признаки жизни в атмосферах экзопланет — скорее всего будут обнаружены не на наиболее типичных обитаемых мирах, а на тех, где их проще всего заметить.

Особенно важную роль здесь играет Космический телескоп Джеймса Уэбба. Он изучает атмосферы экзопланет, анализируя свет звезды, проходящий через газовую оболочку планеты во время ее прохождения по диску светила.

Наиболее заметными для таких наблюдений оказываются субнептуны — планеты крупнее Земли с толстыми водородными атмосферами. Благодаря большим размерам и особенностям атмосферы они создают гораздо более сильные спектральные сигналы, чем планеты земного типа.

В качестве примера ученые приводят экзопланету K2-18b, расположенную примерно в 124 световых годах от Земли. Она примерно в 2,6 раза больше нашей планеты и считается одним из наиболее перспективных объектов для поиска возможных биосигнатур. По расчетам авторов, потенциальный сигнал признаков жизни от такой планеты может быть примерно в 32 раза сильнее, чем от полного аналога Земли.

Исследователи подчеркивают, что вопрос об обитаемости K2-18b остается предметом научных споров. Однако сама планета хорошо иллюстрирует главную проблему: наиболее заметные объекты далеко не всегда являются наиболее типичными.

По мнению авторов работы, обнаружение первой биосигнатуры станет одним из крупнейших научных открытий в истории человечества. Однако ученые предупреждают: если первые признаки внеземной жизни окажутся необычными и совсем не похожими на земные, это не должно удивлять. И наоборот, даже если они будут напоминать условия на Земле, это еще не означает, что именно такая жизнь наиболее распространена во Вселенной.

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