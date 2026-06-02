Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

В NASA рассказали, сколько времени займет ремонт площадки после взрыва ракеты New Glenn

Айзекман: стартовую площадку Blue Origin могут восстановить ​​в 2028 году
Кадр видео: X

Стартовая площадка компании Blue Origin на мысе Канаверал, поврежденная в результате взрыва ракеты New Glenn, будет восстановлена ​​не раньше 2028 года. Об этом заявил директор NASA Джаред Айзекман в интервью CNBC.

«В целом, мы все объединяемся вокруг идеи, что, безусловно, хотим, чтобы Blue Origin добилась больших успехов. Поэтому необходимо восстановить площадку, обеспечить экспертную поддержку, провести анализ первопричин. Давайте выясним, что сломалось, а затем будем двигаться дальше», — сказал он.

28 мая Blue Origin проводила испытания по заправке топливом перед четвертой миссией New Glenn, когда в результате неизвестного происшествия ракета была полностью уничтожена, а наземная инфраструктура стартового комплекса № 36 (LC-36) получила значительные повреждения.

Никто не пострадал, но эта потеря серьезно подорвала шансы компании уложиться в сроки, установленные NASA для поддержки миссий «Артемида» по возвращению астронавтов на Луну, и еще больше затормозила развитие спутниковой группировки Amazon Leo, которая должна составить конкуренцию спутниковой сети Starlink компании SpaceX.

Ранее Маск отреагировал на взрыв ракеты-носителя New Glenn.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!