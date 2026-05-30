Космодром в США получил существенные повреждения из-за взрыва ракеты New Glenn

Инфраструктура космодрома в американском штате Флорида получила серьезные повреждения в результате взрыва тяжелой ракеты New Glenn. Об этом пишет Associated Press (AP).

Речь идет об объекте, расположенном на мысе Канаверал. На сделанных накануне аэрофотоснимках видно разрушенные конструкции космодрома и раскиданные по территории обломки. В публикации отмечается, что во время взрыва уцелели только одна башня и резервуар для воды.

По информации журналистов, произошедшее серьезно подорвало репутацию компании Blue Origin, которая разработала New Glenn.

ЧП на космодроме во Флориде случилось 28 мая. Тяжелая ракета-носитель New Glenn, разработанная принадлежащей бизнесмену Джеффу Безосу компанией Blue Origin, взорвалась во время испытания на стартовой площадке. Трансляция велась на портале NASA Spaceflight. На кадрах запечатлено, как у основания ракеты возникает яркая вспышка, а затем происходит сильный взрыв. В Blue Origin назвали инцидент «аномалией».

Руководитель проектов Центра космических технологий Московского авиационного института Никита Матасов предположил, что взрыв мог произойти из-за экономии на элементах конструкции. Он пояснил, что экономия в ракетостроении идет за счет снижения массы конструкции.

Ранее американский предприниматель Илон Маск прокомментировал взрыв New Glenn.