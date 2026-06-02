Как заставить ребенка учиться и читать летом, рассказала психолог

В летние каникулы детям особенно сложно продолжать учиться, и многие забрасывают домашние задания. Чтобы замотивировать ребенка читать и учиться без принуждения, можно придумывать игру на каждую неделю каникул, рассказала психолог, доцент, методист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Ольга Преснова.

«Первый шаг — выбираем тему для игры на неделю. Составляем примерный сценарий заданий, игр, экскурсий на семь дней. Далее заполняем летние привычки, которые вы хотите формировать у ребенка каждый день в течение недели. Например, два часа активной деятельности, час чтения, письма или математики с возможным чередованием, три часа настольных игр и так далее. Второй — нужно придумать задания, объединенные одной темой, на каждый день. При выборе направления необходимо учитывать, на что именно ваш ребенок откликнется с большим желанием. Например, знает наизусть книги о Гарри Поттере ― сделать квест на выживание в волшебном лесу Хогвартса. Хорошо рисует — квест о волшебных красках. Любит природу и животных — квест «Опасности Амазонки». Нравятся морские приключения — пиратский квест «Остров сокровищ». Главное ― собственная фантазия», — объяснила Преснова.

Третий шаг — разработать примерный сценарий каждого дня с учетом трекера полезных привычек и школьной программы по интересующим предметам. Чтобы с пользой давать задания младшим школьникам, а тем более подросткам, родителям нужно свериться с тем, что изучал ребенок в прошедшем учебном году.

«Например, вы можете тренировать с ребенком чтение и пересказ. Покажите ребенку текст для чтения: «В русле Амазонки живут страшные и ужасные пираньи. Местные жители называют их водяными тиграми. Их зубы треугольной формы и острые, как бритва. Нижняя челюсть снабжена острыми шипами. Они любят слабокислую воду при температуре 25–28 градусов. Нападают стаей. Пираньи откладывают до тысячи икринок за один раз. Они представляют угрозу для животных и человека. В течение этой недели мы будем изучать этих рыб и учиться спасаться от них, если попадем в амазонскую сельву. Запомни этот текст и перескажи его. Эти знания нам понадобятся для спасения жизни». Подобные инструкции ребенок будет получать несколько раз в день. Он будет их читать, пересказывать, а еще активно искать в доме или на дачном участке ― там, где вы их спрячете. Задания нужно давать с учетом пройденного материала в школе», — привела пример специалист.

Ранее психолог рекомендовала делить домашнюю работу на части и предоставлять выбор ребенку, чтобы он выполнял ее без стресса.

 
