Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Нейробиолог рассказал, как отличается работа мозга у человека с депрессией и без

Нейробиолог Алипов: сеть пассивного режима мозга при депрессии работает иначе
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Сеть пассивного режима мозга у больных депрессией работает иначе, чем у здоровых. Во-первых, она у них гиперактивна, то есть включается чаще. Во-вторых, она наполнена тревожными мыслями, руминациями, рассказал «Газете.Ru» ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

Сеть пассивного режима работы мозга активируется, когда мы ни о чем не думаем специально. Это происходит, когда мы смотрим в окно или спокойно гуляем по улице. Эта сеть противопоставляется исполнительной сети, которая включается, когда мы сосредоточены на какой-то задаче. Например, решаем математическое уравнение. Когда она не работает, у нас как бы включается сеть пассивного режима работы мозга.

Нейропластическая гипотеза депрессии утверждает, что у людей с таким диагнозом эта сеть работает несколько иначе.

«Исследования показали, что у пациентов с депрессией или тревожными расстройствами сеть пассивного режима мозга может быть гиперактивной. В результате она продуцирует тревожные мысли. Например, человек может начать беспокоиться о том, что будет завтра, или о том, как к нему относятся другие люди. Эти мысли могут возникать неожиданно и мешать концентрации. Такие размышления могут вызывать беспокойство и тревогу, особенно если человек не знает, как с ними справиться», — рассказал нейробиолог.

Кроме того, у пациентов с депрессией, с тревожными расстройствами часто снижена работа систем, которые отвечают за вознаграждение.

«Мы знаем, что у нас есть нейронная сеть, которая активизируется каждый раз, когда нам что-то удается. Эта сеть не только участвует в ощущении радости и эйфории, но и помогает нам мотивироваться. Исследования показали, что у людей с депрессией эта сеть работает хуже. Она менее активна и менее чувствительна к положительным стимулам. Это может объяснять нарушение мотивации и ангедонию (состояние, при котором человек теряет способность получать удовольствие от привычных вещей). Это очень серьезное состояние, которое вызывает у пациентов сильные страдания», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее считалось, что депрессия возникает из-за недостатка серотонина, однако это мнение оспорил нейробиолог Алипов.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!