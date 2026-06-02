Нейробиолог рассказал, как отличается работа мозга у человека с депрессией и без

Сеть пассивного режима мозга у больных депрессией работает иначе, чем у здоровых. Во-первых, она у них гиперактивна, то есть включается чаще. Во-вторых, она наполнена тревожными мыслями, руминациями, рассказал «Газете.Ru» ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

Сеть пассивного режима работы мозга активируется, когда мы ни о чем не думаем специально. Это происходит, когда мы смотрим в окно или спокойно гуляем по улице. Эта сеть противопоставляется исполнительной сети, которая включается, когда мы сосредоточены на какой-то задаче. Например, решаем математическое уравнение. Когда она не работает, у нас как бы включается сеть пассивного режима работы мозга.

Нейропластическая гипотеза депрессии утверждает, что у людей с таким диагнозом эта сеть работает несколько иначе.

«Исследования показали, что у пациентов с депрессией или тревожными расстройствами сеть пассивного режима мозга может быть гиперактивной. В результате она продуцирует тревожные мысли. Например, человек может начать беспокоиться о том, что будет завтра, или о том, как к нему относятся другие люди. Эти мысли могут возникать неожиданно и мешать концентрации. Такие размышления могут вызывать беспокойство и тревогу, особенно если человек не знает, как с ними справиться», — рассказал нейробиолог.

Кроме того, у пациентов с депрессией, с тревожными расстройствами часто снижена работа систем, которые отвечают за вознаграждение.

«Мы знаем, что у нас есть нейронная сеть, которая активизируется каждый раз, когда нам что-то удается. Эта сеть не только участвует в ощущении радости и эйфории, но и помогает нам мотивироваться. Исследования показали, что у людей с депрессией эта сеть работает хуже. Она менее активна и менее чувствительна к положительным стимулам. Это может объяснять нарушение мотивации и ангедонию (состояние, при котором человек теряет способность получать удовольствие от привычных вещей). Это очень серьезное состояние, которое вызывает у пациентов сильные страдания», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее считалось, что депрессия возникает из-за недостатка серотонина, однако это мнение оспорил нейробиолог Алипов.