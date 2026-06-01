Ученые призвали не мешать птицам заниматься мастурбацией

Мастурбация широко распространена среди птиц и не является признаком стресса или проблем, связанных с содержанием в неволе. К такому выводу пришли исследователи из Ланкаширского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Ecology and Evolution (EcoEvo).

Ученые проанализировали данные о 120 видах птиц, включая попугаев, уток, индеек и кур. Для этого они использовали научные публикации, а также сведения, полученные от орнитологов, заводчиков и владельцев птиц.

Оказалось, что подобное поведение встречается не только у домашних питомцев, но и у диких птиц. Более того, в естественной среде оно наблюдается даже чаще, чем в неволе. Это опровергает распространенное мнение о том, что мастурбация у птиц возникает исключительно из-за стресса или неподходящих условий содержания.

По словам авторов исследования, самцы обычно трутся о ветки, жердочки, игрушки или другие предметы, тогда как самки чаще прижимают хвост и спину к подходящей поверхности. Такое поведение было зафиксировано у представителей самых разных групп птиц.

Исследователи отмечают, что многие владельцы, заметив подобные действия у питомцев, обращаются к ветеринарам, опасаясь за их здоровье. Однако авторы работы подчеркивают, что в большинстве случаев причин для беспокойства нет.

Ученые также раскритиковали практику подавления такого поведения. В прошлом некоторым владельцам рекомендовали убирать игрушки и жердочки, а в отдельных случаях птицам назначали гормональную терапию или другие медицинские вмешательства. По мнению исследователей, подобные меры чаще всего не нужны и могут негативно сказаться на благополучии животных.

Авторы работы призвали ветеринаров рассматривать мастурбацию как нормальный элемент поведенческого репертуара птиц и вмешиваться только в редких случаях, когда она приводит к реальным проблемам со здоровьем.

