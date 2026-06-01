Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Названа способность мозга, которая у пожилых развита лучше, чем у молодых

NHB: при старении обостряется способность мозга к бессознательному обучению
Алексей Куденко/РИА Новости

С возрастом люди хуже осваивают новые двигательные стратегии, однако одновременно у них усиливается способность автоматически адаптировать движения к изменениям окружающей среды. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Долгое время считалось, что старение в целом ухудшает способность к двигательному обучению. Однако авторы новой работы выяснили, что разные механизмы обучения меняются с возрастом неодинаково.

Исследователи провели метаанализ десятков научных работ с участием более 2300 человек, а также организовали собственные эксперименты. Участникам предлагали выполнять задания на координацию движений, в которых визуальная информация намеренно искажалась. Например, курсор на экране смещался относительно реального движения руки, и человеку приходилось приспосабливаться к новым условиям.

Ученые разделили процесс адаптации на два типа. Первый — эксплицитное обучение, основанное на осознанных стратегиях и поиске решений. Второй — имплицитное обучение, при котором мозг автоматически корректирует движения без участия сознания.

Оказалось, что пожилые люди действительно хуже справляются с задачами, требующими выработки новых стратегий и запоминания связей между действиями и результатом. Однако при этом они демонстрируют более выраженную неосознанную адаптацию движений.

По словам авторов работы, пожилой мозг эффективнее выполняет автоматическую «перекалибровку» двигательных навыков, помогая человеку приспосабливаться к изменениям без сознательных усилий.

Исследователи отмечают, что результаты меняют представления о возрастных изменениях мозга. Старение не приводит к равномерному ухудшению всех функций. Напротив, некоторые механизмы обучения могут даже усиливаться.

Авторы считают, что это открытие поможет разработать новые программы реабилитации после травм и инсультов, а также улучшить методы обучения и поддержания двигательной активности у пожилых людей.

Ранее ученым впервые удалось обратить вспять старение мозга с помощью назального спрея.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!