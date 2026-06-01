Назван возраст, в котором организм наиболее уязвим к агрессивному раку

AACR: способность меланомы распространяться по организму выше всего в среднем возрасте

Американские ученые выяснили, что способность меланомы распространяться по организму зависит от возраста не так, как считалось ранее. В экспериментах на мышах наибольшая склонность опухоли к метастазированию наблюдалась не у самых старых животных, а в среднем возрасте. Результаты были представлены на ежегодной конференции American Association for Cancer Research Annual Meeting (AACR).

Риск развития рака обычно увеличивается с возрастом, однако большинство доклинических исследований проводится на молодых мышах, чей возраст соответствует людям примерно 20 лет. По оценкам исследователей, менее 10% экспериментов используют пожилых животных, что может быть одной из причин, почему многие перспективные методы лечения не подтверждают эффективность в клинических испытаниях.

Команда ученых из Fox Chase Cancer Center решила проверить, как возраст влияет на развитие меланомы. Оказалось, что у молодых и очень старых мышей опухоль распространялась значительно реже, чем у животных среднего возраста.

Исследователи связывают этот эффект с работой особой группы иммунных клеток — гамма-дельта Т-лимфоцитов. Эти клетки участвуют в ранней защите организма и помогают сдерживать распространение опухоли.

У молодых и очень старых животных уровень таких клеток был высоким, а опухоли чаще оставались в состоянии покоя или распространялись медленнее. У мышей среднего возраста гамма-дельта Т-лимфоцитов оказалось значительно меньше, а метастазы чаще возникали в легких и печени.

Дополнительные эксперименты показали, что клетки меланомы способны подавлять работу иммунной системы. У животных среднего возраста опухоль выделяла вещества, которые истощали защитные Т-лимфоциты. В результате ранее «спящие» раковые клетки активировались и начинали активно распространяться по организму.

Когда ученые искусственно удаляли гамма-дельта Т-клетки у молодых и очень старых мышей, число метастазов резко возрастало. Напротив, блокировка сигналов, подавляющих иммунный ответ, позволяла восстановить защиту и уменьшить распространение опухоли у животных среднего возраста.

По словам руководителя исследования Митчелла Фейна, полученные результаты помогают объяснить еще одну давно известную особенность: хотя риск развития рака увеличивается с возрастом, после 80–85 лет статистика заболеваемости неожиданно начинает снижаться.

Авторы работы считают, что изменения иммунной системы на разных этапах жизни могут играть ключевую роль в развитии и распространении рака. Они также подчеркивают необходимость более широкого использования пожилых животных в исследованиях, чтобы результаты лучше отражали особенности пациентов старшего возраста, которые чаще всего сталкиваются с онкологическими заболеваниями.

Ранее генетики выяснили, у каких национальностей ниже восприимчивость к онкогенному типу ВПЧ.