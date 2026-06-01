Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Назван симптом рака поджелудочной, появляющийся на коже

Фармацевт Сегарра: зуд и пожелтение кожи могут указывать на рак поджелудочной
Shutterstock

Внезапное пожелтение кожи может быть одним из признаков рака поджелудочной железы — заболевания, которое часто выявляют уже на поздних стадиях. Об этом рассказал испанский фармацевт и специалист по санитарному просвещению Сенто Сегарра, его слова приводит El Confidencial.

По словам эксперта, изменение цвета кожи связано с нарушением оттока желчи. Опухоль поджелудочной железы может сдавливать или блокировать желчные протоки, из-за чего в организме накапливается билирубин — желчный пигмент, который придает коже и слизистым желтоватый оттенок.

Сегарра отметил, что вместе с пожелтением кожи могут появляться и другие симптомы. Среди них — пожелтение белков глаз, потемнение мочи, светлый или бледный стул, боли в верхней части живота, необъяснимая потеря веса и проблемы с пищеварением, особенно после употребления жирной пищи.

Еще одним тревожным признаком специалист назвал стойкий зуд кожи без видимых высыпаний. По его словам, этот симптом также может быть связан с повышением уровня билирубина в крови. Чаще всего зуд возникает на ладонях и подошвах ног и может сохраняться длительное время.

Эксперт подчеркнул, что рак поджелудочной железы считается одним из наиболее опасных онкологических заболеваний из-за высокой смертности. Одна из причин заключается в том, что болезнь нередко развивается скрытно, а ее ранние проявления пациенты часто объясняют стрессом, особенностями питания или обезвоживанием.

Сегарра призвал не игнорировать подобные симптомы и обращаться к врачу при их появлении. При этом он подчеркнул, что пожелтение кожи и зуд не всегда указывают на онкологическое заболевание и могут быть связаны с другими нарушениями работы печени, желчного пузыря или желчевыводящих путей.

Ранее генетики выяснили, у каких национальностей ниже восприимчивость к онкогенному типу ВПЧ.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!