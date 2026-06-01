Назван симптом рака поджелудочной, появляющийся на коже

Внезапное пожелтение кожи может быть одним из признаков рака поджелудочной железы — заболевания, которое часто выявляют уже на поздних стадиях. Об этом рассказал испанский фармацевт и специалист по санитарному просвещению Сенто Сегарра, его слова приводит El Confidencial.

По словам эксперта, изменение цвета кожи связано с нарушением оттока желчи. Опухоль поджелудочной железы может сдавливать или блокировать желчные протоки, из-за чего в организме накапливается билирубин — желчный пигмент, который придает коже и слизистым желтоватый оттенок.

Сегарра отметил, что вместе с пожелтением кожи могут появляться и другие симптомы. Среди них — пожелтение белков глаз, потемнение мочи, светлый или бледный стул, боли в верхней части живота, необъяснимая потеря веса и проблемы с пищеварением, особенно после употребления жирной пищи.

Еще одним тревожным признаком специалист назвал стойкий зуд кожи без видимых высыпаний. По его словам, этот симптом также может быть связан с повышением уровня билирубина в крови. Чаще всего зуд возникает на ладонях и подошвах ног и может сохраняться длительное время.

Эксперт подчеркнул, что рак поджелудочной железы считается одним из наиболее опасных онкологических заболеваний из-за высокой смертности. Одна из причин заключается в том, что болезнь нередко развивается скрытно, а ее ранние проявления пациенты часто объясняют стрессом, особенностями питания или обезвоживанием.

Сегарра призвал не игнорировать подобные симптомы и обращаться к врачу при их появлении. При этом он подчеркнул, что пожелтение кожи и зуд не всегда указывают на онкологическое заболевание и могут быть связаны с другими нарушениями работы печени, желчного пузыря или желчевыводящих путей.

