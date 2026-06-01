США хотят применять дроны и ИИ при создании базы на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта (ИИ) при создании базы на Луне и освоении спутника Земли. Об этом РИА Новости рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

«ИИ — это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон — обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», — сказал он.

Гарсиа-Галан отметил, что сейчас НАСА находится на начальном этапе проекта строительства лунной базы, поэтому работа ведется методом проб и ошибок.

14 мая в НАСА сообщали, что лунная миссия Artemis III должна пройти на низкой околоземной орбите. Согласно материалу издания ArsTechnica, в ходе миссии будет использоваться сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) без верхней ступени.

1 апреля США осуществили запуск пилотируемого космического корабля в рамках миссии Artemis II, на борту которого находились четыре астронавта. Экспедиция, которая продлилась десять дней, включала в себя облет Луны с максимальным приближением на расстояние около 8 тысяч километров от ее поверхности. Основной задачей миссии были испытания систем и оборудования, которые будут использоваться в будущих космических экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, какие технологии будут отрабатываться на Луне.

 
