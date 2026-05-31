Мелкие раковые клетки могут быть опаснее крупных, выяснили ученые

Ученые из Политехнического института Вирджинии выяснили, что раковые клетки с удвоенным набором хромосом могут способствовать более агрессивному развитию опухолей. При этом наиболее выраженный эффект наблюдается при преобладании в опухоли мелких клеток. Результаты двух исследований опубликованы в журналах Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и Cancer Research.

Тетраплоидные клетки возникают, когда после удвоения генетического материала клетка не завершает процесс деления. Такие клетки давно связывают с неблагоприятным прогнозом при онкологических заболеваниях, однако механизмы их влияния на рост опухолей оставались неясными.

Исследователи сравнили опухоли, сформированные из обычных диплоидных и тетраплоидных раковых клеток. Оказалось, что даже небольшое количество тетраплоидных клеток способно ускорять развитие опухоли. Это происходит за счет привлечения стромальных клеток — компонентов соединительной ткани, которые создают благоприятную среду для роста новообразования.

Во втором исследовании ученые обнаружили еще одну закономерность. После получения тетраплоидных клеток выяснилось, что они различаются по размеру. Неожиданно самые маленькие из них оказались наиболее опасными.

Такие клетки быстрее размножались, активнее проникали в окружающие ткани и демонстрировали повышенную устойчивость к противоопухолевым препаратам. Эксперименты на моделях колоректального рака и рака молочной железы показали, что опухоли с преобладанием мелких тетраплоидных клеток растут быстрее.

Анализ данных пациентов из базы The Cancer Genome Atlas подтвердил эти наблюдения: при некоторых видах рака наличие более мелких тетраплоидных клеток было связано с худшим прогнозом и более низкой выживаемостью.

По словам авторов, размер тетраплоидных клеток может стать новым маркером агрессивности опухоли и помочь точнее оценивать риск прогрессирования заболевания.

