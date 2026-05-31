«Гормон сытости» оказался связан с развитием рака

Ученые из Рокфеллеровского университета обнаружили неожиданную роль лептина — гормона, который обычно связывают с чувством сытости и регуляцией массы тела. Оказалось, что он может способствовать перерождению доброкачественных опухолей кожи в злокачественные. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Авторы изучали плоскоклеточную карциному — один из самых распространенных видов рака кожи. Эксперименты показали, что для запуска опасного процесса может быть достаточно одной мутации в гене HRAS, которая возникает в стволовой клетке кожи. Такая мутация нарушает взаимодействие клетки с окружающей тканью и запускает цепочку изменений, способствующих развитию опухоли.

По мере прогрессирования заболевания раковые стволовые клетки начинали вырабатывать рецептор лептина (Lepr), хотя в нормальных тканях и доброкачественных опухолях он практически не встречается. Это позволило опухоли использовать циркулирующий в крови лептин для собственного роста.

«Сигнализация через лептиновый рецептор необходима для перехода опухоли от доброкачественной стадии к злокачественной. Чем больше лептина было доступно опухоли, тем быстрее она росла», — отметили ученые.

Дополнительные эксперименты показали, что лептин активирует в раковых клетках несколько ключевых молекулярных путей, связанных с развитием онкологических заболеваний, включая PI3K, AKT и mTOR. Эти сигнальные системы регулируют рост, выживание и деление клеток и часто оказываются гиперактивными при различных формах рака.

По словам авторов, полученные результаты меняют представления о развитии опухолей. Традиционно считалось, что злокачественное перерождение связано с постепенным накоплением множества мутаций. Однако новая работа показывает, что одна онкогенная мутация может запустить самоподдерживающийся механизм взаимодействия между опухолью и ее микроокружением, который затем поддерживает прогрессирование болезни.

Сейчас исследователи изучают возможность блокировки рецепторов лептина в опухолях. Разрыв такого сигнального контура может стать новым подходом к лечению плоскоклеточной карциномы и других видов рака, связанных с аналогичными механизмами.

