Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

«Гормон сытости» оказался связан с развитием рака

Nature: гормон сытости лептин запускает злокачественное перерождение опухолей
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Рокфеллеровского университета обнаружили неожиданную роль лептина — гормона, который обычно связывают с чувством сытости и регуляцией массы тела. Оказалось, что он может способствовать перерождению доброкачественных опухолей кожи в злокачественные. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Авторы изучали плоскоклеточную карциному — один из самых распространенных видов рака кожи. Эксперименты показали, что для запуска опасного процесса может быть достаточно одной мутации в гене HRAS, которая возникает в стволовой клетке кожи. Такая мутация нарушает взаимодействие клетки с окружающей тканью и запускает цепочку изменений, способствующих развитию опухоли.

По мере прогрессирования заболевания раковые стволовые клетки начинали вырабатывать рецептор лептина (Lepr), хотя в нормальных тканях и доброкачественных опухолях он практически не встречается. Это позволило опухоли использовать циркулирующий в крови лептин для собственного роста.

«Сигнализация через лептиновый рецептор необходима для перехода опухоли от доброкачественной стадии к злокачественной. Чем больше лептина было доступно опухоли, тем быстрее она росла», — отметили ученые.

Дополнительные эксперименты показали, что лептин активирует в раковых клетках несколько ключевых молекулярных путей, связанных с развитием онкологических заболеваний, включая PI3K, AKT и mTOR. Эти сигнальные системы регулируют рост, выживание и деление клеток и часто оказываются гиперактивными при различных формах рака.

По словам авторов, полученные результаты меняют представления о развитии опухолей. Традиционно считалось, что злокачественное перерождение связано с постепенным накоплением множества мутаций. Однако новая работа показывает, что одна онкогенная мутация может запустить самоподдерживающийся механизм взаимодействия между опухолью и ее микроокружением, который затем поддерживает прогрессирование болезни.

Сейчас исследователи изучают возможность блокировки рецепторов лептина в опухолях. Разрыв такого сигнального контура может стать новым подходом к лечению плоскоклеточной карциномы и других видов рака, связанных с аналогичными механизмами.

Ранее генетики выяснили, у каких национальностей ниже восприимчивость к онкогенному типу ВПЧ.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!