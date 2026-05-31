Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Раскрыт механизм, заставляющий клетки мозга самоуничитожаться

NatNeuro: тау-белок запускает самоуничтожение клеток мозга при болезни Альцгеймера
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Тау-белок при болезни Альцгеймера может включать спящие участки ДНК, что запускает механизм самоуничтожения нейронов, выяснили ученые из Чжэцзянского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Болезнь Альцгеймера и ряд других нейродегенеративных заболеваний связаны с накоплением в мозге аномальных агрегатов тау-белка. В норме этот белок помогает поддерживать внутреннюю структуру нервных клеток, однако при патологии он образует токсичные скопления, постепенно приводящие к разрушению нейронов.

В новом исследовании ученые обнаружили, что тау-агрегаты запускают в клетках своеобразную генетическую цепную реакцию. Эксперименты на мышиной модели болезни Альцгеймера показали, что скопления тау-белка нарушают работу гетерохроматина — плотно упакованных участков ДНК, которые обычно удерживают часть генетического материала в неактивном состоянии.

Из-за этого начинают активироваться мобильные генетические элементы, которые в норме должны оставаться «выключенными». Их работа приводит к образованию особых молекул Z-РНК. В свою очередь Z-РНК активируют белок ZBP1, связанный с воспалительными процессами и программируемой гибелью клеток.

По сути, тау-белок не просто накапливается в нейронах, а запускает каскад молекулярных событий, который в итоге приводит к их уничтожению.

Исследователи также показали, что блокировка белка ZBP1 может предотвращать этот процесс. По мнению авторов, ZBP1 может стать новой перспективной мишенью для терапии болезни Альцгеймера и других таупатий — заболеваний, связанных с патологическим накоплением тау-белка.

Ученые отмечают, что существующие методы лечения пока не позволяют эффективно бороться с нейротоксичностью тау-белка. Новые данные помогают лучше понять механизм гибели нейронов и могут открыть путь к разработке принципиально новых подходов к лечению нейродегенеративных заболеваний.

Ранее в мозге были обнаружены следы «третьего глаза».

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!